Рецепты
Молодая капуста в яйце: рецепт полезного сезонного гарнира

Это отличный вариант в качестве закуски, гарнира или как самостоятельное блюдо.

Екатерина Труш
Молодая капуста в яйце

Чтобы быстро и экономно накормить семью вкусным блюдом, приготовьте молодую капусту в яйце.

Ингредиенты

капуста белокочанная молодая
400 г
яйца куриные
3 шт.
чеснок сушеный
0,5 ч. л.
сливочное масло
30 г
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень укропа

  1. Капусту нарежьте соломкой.

  2. Укроп промойте и мелко нарежьте.

  3. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите капусту, сливочное масло и обжарьте 5-7 минут до мягкости и золотистого цвета.

  4. Яйца взбейте венчиком, добавьте чеснок, перец черный молотый, посолите и залейте капусту.

  5. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 3-5 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.

  6. Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

