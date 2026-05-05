Молодая капуста в яйце: рецепт полезного сезонного гарнира
Это отличный вариант в качестве закуски, гарнира или как самостоятельное блюдо.
Чтобы быстро и экономно накормить семью вкусным блюдом, приготовьте молодую капусту в яйце.
Ингредиенты
- капуста белокочанная молодая
- 400 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- чеснок сушеный
- 0,5 ч. л.
- сливочное масло
- 30 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень укропа
-
Капусту нарежьте соломкой.
Укроп промойте и мелко нарежьте.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите капусту, сливочное масло и обжарьте 5-7 минут до мягкости и золотистого цвета.
Яйца взбейте венчиком, добавьте чеснок, перец черный молотый, посолите и залейте капусту.
Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 3-5 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.
