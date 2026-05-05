Ракета РФ ударила прямо по спасателям во время ликвидации пожара: есть погибшие и десятки травмированных

Ночью 5 мая армия РФ атаковала объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли спасатели ГСЧС и начали ликвидацию масштабного пожара, россияне ударили ракетой прямо по людям. Погибли два спасателя.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Из-за коварного повторного удара России система МВД потеряла двух спасателей», — подчеркнул глава МВД.

Что известно о погибших спасателях

Во время коварного повторного российского удара погиб заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко. Он — Герой Украины, участвовал более чем в 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов и собственноручно ликвидируя пожары на объектах критической инфраструктуры.

Погибший Виктор Кузьменко — Герой Украины.

Также российская ракета убила пожарного-спасателя Дмитрия Скрыля, который имел более 20 лет службы. Он неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных обстрелами.

Дмитрий Скрыль находился на службе в ГСЧС более 20 лет.

Кроме того, 23 спасателя получили травмы. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Заметим, в результате атаки по Полтавской области погибли еще два человека, а восемь ранены.

Как сообщалось, ночью против 5 мая армия РФ ударила ракетами и дронами по Полтавщине Было повреждено промышленное предприятие. Утром без газоснабжения осталось 3480 абонентов. Кроме того, россияне атаковали в регионе железнодорожную инфраструктуру.

