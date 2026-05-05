Ракета РФ вдарила просто по рятувальниках під час ліквідації пожежі: є загиблі і десятки травмованих

Армія агресорки РФ вдарила вдруге, коли рятували людей. Окрім загиблих, понад 20 пожежників отримали травми.

Рятувальники. / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Вночі 5 травня армія РФ атакувала об’єкт газовидобування у Полтавській області. Коли на місце прибули рятувальники ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, росіяни вдарили ракетою просто по людях. Загинули двоє рятувальників.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Через підступний повторний удар росії система МВС втратила двох рятувальників», — наголосив очільник МВС.

Що відомо про загиблих рятувальників

Під час підступного повторного російського удару загинув заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко. Він — Герой України, брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів та власноруч ліквідовуючи пожежі на об’єктах критичної інфраструктури.

Загиблий Віктор Кузьменко — Герой України. / © Ігор Клименко

Також російська ракета вбила пожежного-рятувальника Дмитра Скриля, який мав понад 20 років служби. Він неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених обстрілами.

Дмитро Скриль перебував на службі в ДСНС понад 20 років. / © Ігор Клименко

Окрім того, 23 рятувальники отримали травми. Троє перебувають у важкому стані.

Зауважимо, внаслідок атаки по Полтавській області загинули ще двоє людей, а восьмеро — поранені.

Як повідомлялося, вночі проти 5 травня армія РФ вдарила ракетами і дронами по Полтавщині. Було пошкоджено промислове підприємство. Зранку без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Окрім того, росіяни атакували у регіоні залізничну інфраструктуру.

