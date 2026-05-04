РФ атакує великий обласний центр: перші деталі від влади про наслідки

Ввечері 4 травня у Дніпрі сталися потужні вибухи. Російська армія атакувала обласний центр БплА.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог атакує Дніпро. Зайнявся приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється», — наголосив він.

Наразі загроза для обласного центру залишається. У Дніпрі від 20:38 оголошено тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу російських безпілотників для області, а згодом — для міста. Зауважимо, місцеві медіа повідомили, що після вибухів до неба здійнявся стовп диму.

Нагадаємо, вдень 3 травня Дніпро також був під ударом РФ. Окупанти завдали ракетного удару по житловому кварталу. Було пошкоджено гуртожиток. Одна людина загинула, а понад десять дістали травми.

Окрім того, у Дніпрі було пошкоджено адмінбудівлю університету, бізнес-центр, житлові будинки, господарську споруду та автівки.

