Чому Путін хоче перемир’я на 9 травня: Жорін назвав справжню причину

Володимир Путін / © Associated Press

Пропозиція Росії про перемир’я на 9 травня — це лише хитрість, щоб спокійно провести парад у Москві та захистити його від українських дронів. Насправді ворог просто боїться атак, але видає свій страх за бажання миру.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

За словами Жоріна, пропозиція припинення вогню на сакральну для російської ідеології дату є аналогічною до попередніх дій Кремля, які подавалися як акти гуманізму.

«Пропозиція перемирʼя від РФ на 9 травня — такий же „жест доброї волі“, як і втеча російської армії з-під Києва», — зазначив військовий.

Він підкреслив, що за цією пропозицією стоїть виключно страх російського керівництва перед зривом параду в столиці РФ. Максим Жорін зауважив, що для російської влади «Дєнь пабєди» залишається найважливішим святом, тому безпека під час його святкування є критичною.

«Побачити українські дрони на головній площі Москви в такий день — це найгірший кошмар для русаків», — додав він.

Військовий провів паралель із подіями весни 2022 року, коли відступ російських військ з Київської області після поразки був офіційно представлений Москвою як «добровільний крок» для сприяння переговорному процесу. Наразі, на думку Жоріна, спостерігається ідентична спроба підміни понять.

Перемир’я з РФ на 9 травня — останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вирішив оголосити «перемир’я» 8 і 9 травня. Втім, водночас Кремль пригрозив цивільному населенню атакою по Києву.

У російському відомстві заявили, що вводять перемир’я на честь 9 травня. Там також зухвало додали, що чекають від України такого ж кроку у відповідь.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримувала жодного офіційного звернення від Росії щодо «модальності припинення бойових дій», про що заявили у Москві. Водночас Київ оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

