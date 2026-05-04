Пікова хвиля: сьогодні вночі мігруватимуть 370 мільйонів птахів

У ніч проти 5 травня у небі можуть одночасно перебувати близько 373 мільйонів перелітних птахів. Це одна з пікових хвиль весняної міграції, яка охоплює значну частину Північної Америки.

Про цн свідчать дані проєкту BirdCast Корнельської лабораторії орнітології,

Найактивніший рух птахів очікується у південних штатах США та вздовж східного узбережжя. Фахівці закликають людей, які спостерігатимуть за міграцією, враховувати вплив штучного освітлення, яке може дезорієнтувати птахів.

Чому птахи летять саме зараз

Орнітологи пояснюють, що міграція пов’язана з двома основними факторами — пошуком їжі та умовами для гніздування.

Навесні птахи рухаються на північ, де з потеплінням з’являється більше комах і рослинності. Восени вони повертаються на південь, у тепліші регіони.

Як рахують мільйони птахів у небі

Оцінки BirdCast базуються на даних метеорологічних радарів і спостереженнях, які збиралися понад 20 років. Комп’ютерні моделі враховують погодні умови та типові маршрути міграції, що дозволяє прогнозувати інтенсивність польотів у конкретні ночі.

Чому світло небезпечне для птахів

Фахівці попереджають, що штучне освітлення міст створює серйозні ризики для мігруючих птахів. Світлове забруднення збиває їхню орієнтацію, виснажує та може призводити до зіткнень із будівлями.

Серед видів, які особливо страждають, — колібрі та співочі птахи, що долають тисячі кілометрів під час перельотів.

Заклик до людей

Екологічні ініціативи, зокрема програма Audubon Lights Out, закликають зменшувати зовнішнє освітлення в періоди міграції птахів.

Фахівці радять вимикати або приглушувати світло вночі, щоб зменшити ризики для пернатих мандрівників.

