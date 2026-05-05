Королева Камілла одягла брошку-подарунок від Трампів в останній день візиту до США

Королева Камілла / © Associated Press

30 квітня Камілла та її чоловік, король Чарльз, попрощалися зі США у Білому домі, де востаннє привітали президента Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп, перш ніж вирушити додому через океан.

Вибір прикрас Камілли символізував єдність Сполученого Королівства та США, оскільки дві країни є союзниками протягом десятиліть.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд та Меланія Трамп / © Associated Press

Трампи подарували Її Величності золоту брошку з рубінами та діамантами у вересні 2025 року під час свого офіційного державного візиту до Великої Британії.

Ця вінтажна брошка, створена Tiffany & Co., прикрашена квітковим орнаментом, в який вставлений діамант, оточений гроном рубінів. Вона виконана у стилі середини XX століття, можливо, 1950-1970-х років.

Брошка королеви Камілли / © Associated Press

Нагадаємо, за підсумками туру королівське подружжя також представило новий портрет і опублікувало в соцмережах одне особливе фото зі Сполучених Штатів.

