Голод на позициях 14-й ОМБр: военная омбудсмен рассказала о количестве жалоб

Военная омбудсменка Ольга Решетилова / © скриншот с видео

В Офисе военного омбудсмена знали о сложной ситуации с обеспечением 14-й ОМБр продовольствием. Как отметила Ольга Решетилова, за полтора года деятельности ведомства это лишь второй случай столь полного провала логистики на передовую.

Такое заявление Решетилова сделала в интервью «Украинской правде», подводя итоги своих первых 100 дней в должности.

По словам военного омбудсмена, подобные ситуации — часто следствие несвоевременно принятых решений о выводе военнослужащих, их ротации или улучшении тактической ситуации на конкретном участке. Как отметила Решетилова, продолжаются проверки. Она подчеркнула, что до их окончания называть виновных преждевременно.

«Не хотела бы, чтобы у общества создалось впечатление, что это типичная ситуация: почти за 1,5 года моей работы это вторая жалоба на абсолютное отсутствие логистики на позиции. Предыдущая была летом прошлого года, кстати, в том же направлении», — сказала Решетилова.

Омбудсмен рассказала, что жена одного из военнослужащих Сил ТРО также прислала фото своего мужа, на котором была видна существенная потеря веса и истощения.

«После моего обращения усилиями 92-й бригады позиция была разблокирована, бойцам доставили воду и еду, их вывели на восстановление в течение недели. С логистикой ситуация, как правило, стабильная, но с продолжительным пребыванием на позициях действительно большая проблема», — добавила Решетилова.

Напомним, бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ месяцами находились на грани физического истощения, собирая дождевую воду и топя снег, чтобы выжить. Несмотря на многочисленные обращения родных, в Минобороны и воинских частях заявляли: «Таких бойцов не существует».

Что известно о состоянии бойцов

После того, как фото истощенных бойцов попали в Сеть, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Командование бригады сменили — новый глава Тарас Максимов лично связался с родными и пообещал «вытащить ребят».

В настоящее время поставки пищи, воды и медикаментов возобновлены, однако состояние защитников остается тяжелым. Сейчас родственники ждут обещанной замены подразделения, которое более восьми месяцев находится на позициях в сверхчеловеческих условиях.