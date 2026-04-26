"Желудки высохли": жены бойцов 14-й бригады рассказали о месяцах голода на позициях

Похудевшие бойцы 14 бригады

Реклама

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ месяцами находились на грани физического истощения, собирая дождевую воду и топя снег, чтобы выжить. Несмотря на многочисленные обращения родных, в Минобороны и воинских частях заявляли: «Таких бойцов не существует».

Родные бойцов рассказали «Радио Свобода», что произошло на позициях 14-й бригады ВСУ и как воины чувствуют себя сейчас.

«Я жив, но мы голодаем»

Ситуация с обеспечением подразделения, выполняющего задачи в районе Купянска, стала критической еще в начале года. Ольга, жена военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ (фамилию не называем из соображений безопасности) Сергея, поделилась шокирующими подробностями: ее муж, на позициях от августа 2025 года, начал недополучать продукты с января 2026 года.

Реклама

«У меня даже есть видео, где они собирают снег, топят, чтобы было, как выжить. Как они собирают дождь» — рассказала Ольга.

Женщина говорит, что вместе с другими родственниками военных бригад с начала января 2026-го обращалась в Минобороны, но их обращения игнорировали.

«Мы звонили в Минобороны и на горячие линии. На нас просто не реагировали. Боже, мы звонили везде. Мы звонили в 30-ю бригаду (30 ОМБр, куда военные 14-й ОМБр были прикомандированы — ред.). Нам всегда говорили, что таких военных не существует, их к нам не приобщали, у нас таких нет, возможно вы ошиблись», — отметила она.

Родные также обращались в командование бригады. Ольга рассказала, что те говорили, что их обращение «не ко времени» и они не обязаны отвечать на все вопросы родных. Комментарии родных на страницах 30 ОМБр и 14 ОМБр в социальных сетях удаляли, заявляет Ольга. А ответа от Минобороны женщина ждет до сих пор.

Реклама

«Звонили в 1512 (круглосуточная „горячая линия“ Министерства обороны Украины для военнослужащих и членов их семей — ред.). Говорили: ваша жалоба зарегистрирована, будем „принимать меры“. Так „меры“ никто и не принял. Говорили, вам придет официальное письмо с ответом. До сих пор жду. Они думали, что это так тихонько пройдет, заглохнет».

О том, что Сергей с собратьями еще раз, на этот раз девять дней подряд, не имел пищи, Ольга узнала после Пасхи, когда мужчина вышел на связь.

Муж Ольги Сергей / © Радіо Свобода

«Перед Пасхой я звонила командиру, спрашивала, есть ли у ребят еда? Они заверили, что да. Но было такое чувство, что нет. Затем выяснилось, что до этого ребята сидели на Пасху 15 дней без еды. Примерно в среду, в четверг после Пасхи им доставили что-то там, немного. В воскресенье он мне написал в соцсетях: я жив, потому что у нас не было более полутора месяцев связи с ними, мы не знали, живы ли они. И он написал, что я жив, но мы голодаем. И уже на тот момент было, в понедельник было девять дней, когда они были без еды», — рассказала жена Сергея.

«Желудки высохли полностью»

Анастасия — также жена военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады. Ее муж Тарас присоединился к ВСУ 26 февраля 2022 года. На позицию, где военные голодали, Тарас вошел в августе прошлого года и находится там до сих пор. Анастасия подтверждает слова Ольги — обращались везде, куда могли. В ответ слышали, что таких бойцов нет. Анастасия живет неподалеку от воинской части бригады, потому ездила туда и рассказывала о проблеме лично.

Реклама

Муж Анастасии Тарас / © Радіо Свобода

«Ездила в часть, во Владимир. Брали мои контакты и общались с высшими людьми, узнавала информация о ребятах. Так же колл-центры, все обрывали, звонили по телефону все родственники. Нам даже мужчины говорили, куда звонить по телефону», — рассказывает Анастасия.

После публикации фото военных в интернете и замены командования ситуация изменилась кардинально, отмечает она. Новый командир бригады лично звонил по телефону родным военных, уверял, что «не бросит ребят».

«Он говорил, что я не брошу ребят, я помогу, я вытащу. Как только появился Тарас Максимов, сразу ребята начали получать еду, воду, снабжение медикаментами», — отмечает жена военного.

Анастасия говорит, что состояние здоровья ее мужа сейчас «не самое лучшее».

Реклама

«Вы сами понимаете, сколько времени без еды, желудки высыхали полностью. То есть, желудок не мог сначала запуститься — это раз. Обезвоживание — это два. Также очень болели ноги, потому что воды не было», — рассказала жена бойца.

Состояние защитников

После того, как фото изможденных бойцов попали в сеть, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Командование бригады сменили — новый глава Тарас Максимов лично связался с родными и пообещал «вытащить ребят».

В настоящее время поставки пищи, воды и медикаментов возобновлены, однако состояние защитников остается тяжелым.

Дата публикации 10:38, 24.04.26

Сейчас родственники ждут обещанной замены подразделения, которое более восьми месяцев находится на позициях в сверхчеловеческих условиях.