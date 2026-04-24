Воины 14-й ОМБр, которые 17 дней голодали на передовой, наконец-то получили еду: видео

Официальный шеврон 14 ОМБр / © Facebook / 14 отдельная механизированная бригада, пресс-служба

Воины 14-й отдельной механизированной бригады, голодавшие на позиции, наконец-то получили еду.

Об этом сообщила специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в Telegram и обнародовала соответствующее видео.

Юлия Кириенко отметила, что комбриг 14 ОМБр взял ситуацию под свой контроль. Пообщался с бойцами лично, по закрытой связи.

«Как так получилось, что солдаты остались без доставки провизии, в бригаде разбираются. Виноватые будут нести ответственность», — написала журналистка под видео.

Дата публикации 10:38, 24.04.26

Ранее в Генштабе сообщили, что при наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация воинов.

Смена кадров из-за скандала с обеспечением 14-й ОМБр

Отметим, что из-за сокрытия реального положения дел и проблем с обеспечением бойцов едой, в 14-й отдельной механизированной бригаде и 10-м армейском корпусе сменили командование.

Новое руководство бригады и корпуса принимает меры по стабилизации ситуации и улучшению обеспечения военных на позициях.

Как сообщили в Генштабе, чтобы исправить ситуацию, были приняты кадровые решения: командира 14-й ОМБр отстранили от должности, а командира 10 армейского корпуса уволили и назначили на более низкую должность. Новым командиром 14-й ОМБр стал полковник Тарас Максимов, а 10 корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

«По результатам выявленных нарушений после принятия должностей новоназначенными командирами бригады и корпуса в соответствии с решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск», — указано в заявлении.

В настоящее время служебное расследование в отношении должностных лиц 14-й бригады завершается. По его итогам примут соответствующие управленческие решения, а материалы передадут правоохранительным органам для правовой оценки.

17 дней без еды и воды — что известно о скандале с бойцами 14-й ОМБр

Напомним, жена бойца 14-й ОМБр заявила о критической нехватке продовольствия на передовой: военные потеряли до 40 кг веса, пили дождевую воду и кое-где оставались без еды до 17 дней из-за проблем с логистикой и связью.

Сообщение о военных из 14 бригады, которым пришлось голодать на передовой

После широкой огласки в соцсетях и обращений в Минобороны ситуация начала исправляться — новый командир наладил поставки. В министерстве подтвердили проблему, объяснив ее сложной обстановкой на фронте, и заверили, что вопрос обеспечения и ротации находится на контроле командования.