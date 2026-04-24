- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 825
- Время на прочтение
- 2 мин
Воины 14-й ОМБр, которые 17 дней голодали на передовой, наконец-то получили еду: видео
После личного вмешательства комбрига и огласки в СМИ воинам 14 ОМБр успешно доставили провизию на позиции, а по факту голодовки бойцов начата служебная проверка.
Воины 14-й отдельной механизированной бригады, голодавшие на позиции, наконец-то получили еду.
Об этом сообщила специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в Telegram и обнародовала соответствующее видео.
Юлия Кириенко отметила, что комбриг 14 ОМБр взял ситуацию под свой контроль. Пообщался с бойцами лично, по закрытой связи.
«Как так получилось, что солдаты остались без доставки провизии, в бригаде разбираются. Виноватые будут нести ответственность», — написала журналистка под видео.
Ранее в Генштабе сообщили, что при наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация воинов.
Смена кадров из-за скандала с обеспечением 14-й ОМБр
Отметим, что из-за сокрытия реального положения дел и проблем с обеспечением бойцов едой, в 14-й отдельной механизированной бригаде и 10-м армейском корпусе сменили командование.
Новое руководство бригады и корпуса принимает меры по стабилизации ситуации и улучшению обеспечения военных на позициях.
Как сообщили в Генштабе, чтобы исправить ситуацию, были приняты кадровые решения: командира 14-й ОМБр отстранили от должности, а командира 10 армейского корпуса уволили и назначили на более низкую должность. Новым командиром 14-й ОМБр стал полковник Тарас Максимов, а 10 корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.
«По результатам выявленных нарушений после принятия должностей новоназначенными командирами бригады и корпуса в соответствии с решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск», — указано в заявлении.
В настоящее время служебное расследование в отношении должностных лиц 14-й бригады завершается. По его итогам примут соответствующие управленческие решения, а материалы передадут правоохранительным органам для правовой оценки.
17 дней без еды и воды — что известно о скандале с бойцами 14-й ОМБр
Напомним, жена бойца 14-й ОМБр заявила о критической нехватке продовольствия на передовой: военные потеряли до 40 кг веса, пили дождевую воду и кое-где оставались без еды до 17 дней из-за проблем с логистикой и связью.
После широкой огласки в соцсетях и обращений в Минобороны ситуация начала исправляться — новый командир наладил поставки. В министерстве подтвердили проблему, объяснив ее сложной обстановкой на фронте, и заверили, что вопрос обеспечения и ротации находится на контроле командования.