Голод на позиціях 14-ї ОМБр: військова омбудсменка розповіла про кількість скарг

Військова омбудсменка Ольга Решетилова / © скриншот з відео

В Офісі військового омбудсмена знали про складну ситуацію із забезпеченням 14-ї ОМБр продовольством. Як зазначила Ольга Решетилова, за півтора року діяльності відомства це лише другий випадок настільки повного провалу логістики на передову.

Таку заяву Решетилова зробила в інтерв’ю «Українській правді», підбиваючи підсумки своїх перших 100 днів на посаді.

За словами військової омбудсменки, подібні ситуації — часто наслідок невчасно прийнятих рішень про виведення військовослужбовців, їхню ротацію чи поліпшення тактичної ситуації на конкретній ділянці. Як зазначила Решетилова, наразі тривають перевірки. Вона наголосила, що до їхнього закінчення називати винних передчасно.

«Не хотіла б, щоб у суспільства склалося враження, що це типова ситуація: за майже 1,5 року моєї роботи це друга скарга на абсолютну відсутність логістики на позиції. Попередня була влітку минулого року, до речі, на цьому ж напрямку», — сказала Решетилова.

Омбудсменка розповіла, що дружина одного з військовослужбовців Сил ТРО так само надіслала фото свого чоловіка, на якому було видно суттєву втрату ваги і виснаження.

«Після мого звернення зусиллями 92-ї бригади позиція була розблокована, бійцям доправили воду і їжу, їх вивели на відновлення протягом тижня. З логістикою ситуація, як правило, стабільна, але з довготривалим перебуванням на позиціях справді є велика проблема», — додала Решетилова.

Нагадаємо, бійці 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ місяцями перебували на межі фізичного виснаження, збираючи дощову воду та топлячи сніг, щоб вижити. Попри численні звернення рідних, у Міноборони та військових частинах заявляли: «Таких бійців не існує».

Що відомо про стан бійців

Після того, як фото виснажених бійців потрапили до Мережі, ситуація зрушила з мертвої точки. Командування бригади змінили — новий очільник Тарас Максімов особисто зв’язався з рідними та пообіцяв «витягнути хлопців».

Дата публікації 10:38, 24.04.26

Зараз постачання їжі, води та медикаментів відновлено, проте стан захисників залишається тяжким. Наразі родичі чекають на обіцяну заміну підрозділу, який понад вісім місяців перебуває на позиціях у надлюдських умовах.