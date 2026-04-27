Наталья Холоденко случайно встретилась с Галкиным и нарвалась на неоднозначную реакцию

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Звездный психолог Наталья Холоденко рассказала о случайной встрече с российским шоуменом Максимом Галкиным.

Украинка опубликовала в Threads совместную фотографию и поделилась, что совсем не ожидала увидеть юмориста. Звезды увиделись за границей, где Наталья живет, а Максим работает. По словам психолога, им представилась возможность познакомиться после того, как сам шоумен, который во время полномасштабного вторжения отрекся от РФ, поздоровался с ней на украинском языке.

«Говорили с подругой на украинском и тут слышу „доброго дня“. Возвращаюсь, а это Максим. Так и познакомились, общались на украинском», — написала блогерша.

Наталья Холоденко с Максимом Галкиным / © instagram.com/kholodenkon

Однако в комментариях разгорелась горячая дискуссия. Одни с восторгом реагировали на проукраинскую позицию Галкина во время войны, а другие же упрекали Холоденко в неполноценности и призывали ограничивать себя в общении с россиянами.

Я бы также хотела с ним поговорить, интересный же человек, и так прекрасно разговаривает на соловьином

«Увидела этот манкрутский пост и вспомнила невероятную Ирину Цыбух, которая до своей гибели на фронте, давно призвала СБУ обратить внимание на пророссийскую деятельность Холоденко. На сегодня Холоденко продолжает тянуть в пространство россиян, а лучшие герои, которой была и Ирина, отдают свои жизни за свободу и волю украинцев» — Елена Мандзюк

Как хорошо, что не дал повода разочароваться в нем за эти 20 лет

Надеюсь, что общение было о прекращении огня в Украине и геноцида украинского населения, а иначе, как и о чем вы говорили за рубежом, нам откровенно безразлично здесь в Украине!

