Бывшая продюсер Поляковой подала заявление в полицию после громких обвинений: "Я боялась"

Оля Полякова, Розалия Романова

Бывший продюсер певицы Оли Поляковой — Ирина Ковальская, которая сейчас известна как Розалия Романова, шокировала продолжением скандала с семьей звезды.

Так, в центре оказались события более 20-летней давности, которые получили новую огласку после резонансных заявлений мужа артистки, бизнесмена Вадима Буряковского.

Романова работала с Поляковой в течение 1999-2004 годов, а ее муж был концертным директором. По словам Буряковского в интервью Дмитрию Гордону, именно он инициировал досрочное завершение сотрудничества, причем — с применением силы. В частности, бизнесмен описывал инцидент, во время которого якобы «ногами толкал (мужа Розалии)» и тот «въезжал в стену и падал».

Вадим Буряковский

После этого Романова впервые публично прокомментировала ситуацию. Она заявила, что годами молчала из-за страха, но теперь решила рассказать свою версию событий. Женщина в Instagram подтвердила факты жестокого обращения и даже обвинила Буряковского в причастности к инвалидности своего мужа, которая впоследствии привела к его смерти. По ее словам, именно эти события разрушили ее жизнь.

Полякова резко отреагировала на обвинения. Артистка назвала бывшего продюсера «лгуньей, шантажисткой и аферисткой» и отрицает любую связь ее мужа с трагедией. Певица отметила, что смерть произошла через много лет после завершения их сотрудничества, а нынешние заявления — это попытка давления и вреда репутации.

Пост Розалии Романовой о Вадиме Буряковском

Ответ Оли Поляковой

Ответ Оли Поляковой

Дополнительно Романову возмутила недавняя песня Поляковой с названием «Вадик». Артистка посвятила хит мужу с упоминаниями о его решительности, смелости и мужестве. Композиция содержит строки о том, что «Вадік тягне мазу за базар і за базар ламає кості» и он — «останній екземпляр».

Это стало последней каплей для Романовой и она обратилась к правоохранителям в Швейцарии, где сейчас проживает. Она заявила, что предоставила все имеющиеся доказательства, в частности скриншоты публичных высказываний певицы.

«Меня много раз спрашивали, почему я раньше не обратилась в суд и правоохранительные органы… Я отвечала, что боялась… И возможно, вы все же поняли, чего я боялась после песен про „ломание костей“ и „закатывание в бетон“. Сейчас я тоже боюсь… Я адекватный человек, и понимаю, что другие люди — не меняются… Но, Швейцария — это действительно правовое государство и оно умеет защищать тех, за кого оно несет ответственность», — написала Розалия.

Розалия Романова

