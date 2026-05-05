ВСУ отреагировали на видео с применением силы к военному: что известно

В Сети распространяется видео с применением силы к военнослужащему – в ВСУ заявили о служебной проверке и опровергли причастность командира 155-й бригады.

ВСУ

В Сухопутных войсках ВС Украины прокомментировали активно распространяемое в Сети видео, на котором зафиксировано применение силы к военнослужащему.

Как сообщили в ведомстве, часть публикаций сопровождается утверждениями о якобы причастности к инциденту командира 155-й отдельной механизированной бригады. В то же время в ВСУ отмечают: по имеющейся информации, командир подразделения не является лицом, зафиксированным на видео, и не имеет отношения к этим действиям.

По факту инцидента назначена служебная проверка. Ее цель — установить все обстоятельства происшествия, дать правовую оценку действиям причастных лиц и определить дальнейшие шаги по взаимодействию с правоохранительными органами.

В ВСУ также сообщили, что пострадавшему военнослужащему оказывают необходимую медицинскую помощь, а командование поддерживает связь с его семьей.

В заявлении подчеркивается, что Вооруженные силы не терпят насилия, унижения достоинства или действий, противоречащих военной дисциплине и законодательству. Все установленные факты должны получить надлежащую правовую оценку, а должны понести ответственность.

Дополнительную информацию обещают обнародовать по завершении проверки.

В Ровенской области военные ТЦК избили 16-летнего мотоциклиста. Парень попал в больницу с травмами головы, которые получил из-за ударов металлической палкой. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего.

30 апреля в смертельной аварии в Черкасской области погибли двое работников ТЦК и СП Звенигородского района. Кроме того, травмы получили еще один военнослужащий и гражданский. Пострадавшие получили травмы разных степеней тяжести.

В поселке Ратное на Волыни работники ТЦК заехали бусом во двор. Они насильно втянули людей в автомобиль и задержали троих мужчин. В то же время в ТЦК объяснили, что граждане пытались уйти от группы оповещения.

