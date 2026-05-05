Как наполнить сад цветами без хлопот на долгие годы: 7 цветов, которые успешно сеются сами

Если вы ищете простые решения для сада, но также цените изысканные вещи в жизни, эти традиционные цветы- это вневременное сокровище, которое сэкономит вам много времени на посадку в будущем.

Если вы хотите ландшафт, переполненный классическими цветами, но без особых усилий и затрат, некоторые традиционные самосевные однолетние растения предложат вам уникальное удовольствие. Они могут дать относительно быстрые и легкие вспышки цвета и будут возвращаться на ваши грядки и бордюры в течение многих лет, украшая ваш двор легким шармом и создавая живое наследие в вашей почве.

GardeningKnowHowназвал традиционные самосевные цветы, которые не только экономят ваши деньги на будущих семенах, но и экономят ваше время, потраченное на их посев снова и снова.

Термин "наследственные растения" относится к разновидностям цветов, которые культивировались в течение многих поколений, любимых со временем за их красоту, выдержавшую испытание временем. Наследственные однолетние цветы и короткоживущие многолетние растения ассоциируются с долгосрочной ценностью и классической красотой. Большинство из них действительно неприхотливы, но им нужно место для посадки, которое имитирует их естественную среду обитания. Обычно эти самосеющие растения процветают в зонах USDA 3-9 при условии, что они имеют хорошо дренированную почву. Дренаж - золотое правило. Хотя они любят

Голубая чернушка

Голубая чернушка / © Credits

Голубая чернушка (нигелла) - любимица наследия является мастером текстуры, потому что создавая эфирный вид, который деликатно смягчает края любой грядки.

Достигает 25-40 см в высоту в конце весны, легко объединяет высшие многолетники своей кружевной внешностью. Она процветает на полном солнце и в средней, хорошо дренированной почве, и ее редко беспокоят вредители. Для стратегии "вечного сада" сейте семена с интервалом в две недели для непрерывного цикла цветения. Когда цветы увядают, они превращаются в воздушно-подобные семенные коробочки с фиолетовыми полосками. Эти коробочки имеют высокую структуру и прекрасно смотрятся в сухих композициях или просто оставлены на месте, чтобы создать зимний интерес

Нигелла является прекрасным компаньоном для роз или лилий, поскольку ее тонкие листья маскирует менее динамичные стебли высших кустарников. Она также процветает в контейнерах, при условии, что они достаточно глубокие, чтобы вместить ее стержневой корень. Поскольку она плохо переносит пересадку, всегда сейте непосредственно туда, где вы хотите, чтобы она росла. Чтобы оно вернулось, просто оставьте несколько декоративных стручков высыхать и шелушиться естественным путем. Вы увидите новые саженцы, которые появятся осенью или следующей весной, готовые начать все сначала.

Лунария

Лунария / © Associated Press

Это двухлетнее растение выращивает светло-зеленые семенные коробочки, которые высыхают, открывая переливчатые, полупрозрачные диски. Эти монеты уже давно являются основным элементом сухих комнатных композиций. В первый год лунная однолетняя (Lunaria annua) сосредотачивается на выращивании пышной розетки сердцевидных листьев. На второй год она распускается облаком четырехлепестковых фиолетовых или белых цветов, которые являются магнитом для ранних бабочек.

Сеять ее лучше в полутени или на полном солнце, поскольку она процветает в более прохладную погоду. Хотя это растение морозостойко в зонах USDA 4-9, оно предпочитает пятнистый свет, что делает его отличным компаньоном для хост или папоротников. Его легко выращивать, и оно даже будет процветать на бедных почвах, хотя оно предпочитает влажную, суглинистую основу. Поскольку это двухлетнее растение, разумно сеять семена два года подряд. Это создает перекрывающие поколения, поэтому у вас будут цветы каждую весну. После посева вы можете ожидать всходов через 10 дней, а затем быстро

Стебли могут достигать 60 см в высоту, а растение пересеивается так увлеченно, что некоторые считают его инвазивным. Его часто лучше всего использовать на больших клумбах или в задней части бордюра, где оно может свободно передвигаться. Если вы хотите использовать семенные коробочки для декора, подождите, пока внешние зеленые оболочки станут коричневыми и начнут отслаиваться, открывая серебряную честность внутри. Оставление этих коробок во дворе обеспечивает мерцающий, призрачный эффект в течение зимних месяцев, идеально подходит для сада.

Кобея Сканденс

Кобея Сканденс / © Credits

Это пышное вьющееся растение, которое имеет элегантный вид. Цветы претерпевают волшебную трансформацию, раскрываясь бледно-кремово-зеленым цветом и превращаясь в насыщенный королевский фиолетовый. Ее называют чашечно-блюдцевой лозой, потому что каждый колокольчик расположен на большой зеленой чашечке, похожей на лист, которая выглядит точь-в-точь как фарфоровое блюдце.

Посейте семена непосредственно весной, когда минует вероятность заморозков. Она может достичь 10 м за один сезон и ведет себя как многолетнее растение в тропическом климате, но в большинстве зон это энергичное однолетнее растение. Ей нужна прочная опора, такая как тяжелая шпалера, забор из рабицы или старый сарай. Обеспечьте этому вьющемуся растению полное солнце для хорошего цветения, а также во время посадки внесите удобрение медленного высвобождения, чтобы стимулировать этот мощный вертикальный рост. Эта лиана прекрасно подходит для создания ширмы для приватности из декоративного ли

Чтобы гарантировать самосев в более теплых зонах, дайте семенным коробочкам, похожим на сливу, созреть на лозе. В более прохладных северных зонах семена не всегда успевают созреть до заморозков, но вы можете собрать семена и начать выращивать их в помещении в начале следующего года. Коробочки висят, как тяжелые украшения, среди листьев в форме сердца. Сочетайте этот замечательный цветущий сорт с белыми плетистыми розами для романтического, контрастного вида.

Фландрские маки

Мак / © Getty Images

Каждый мак - это маленькая капля летнего солнца, которая растет и процветает в течение всего сезона в вашем дворе. Фландрский мак или кукурузный мак (Papaver rhoeas) - это высший символ устойчивости. Это однолетнее растение, которое так стремится к самосеву, что можно подумать, что это многолетнее растение. Эти однолетние растения известны своими оранжево-красными, тонкими, как бумага, лепестками и размытыми серединками. Они привносят дикую, но устойчивую и непоколебимую энергию на клумбы и бордюры, покачиваясь на жилистых стеблях, которые кажутся слишком тонкими, чтобы удерживать такой яркий и непреклонный

Выращивая маки, помните, что эти однолетние растения легко прорастают, а это значит, что их не следует закапывать. Рассыпьте семена по подготовленной, хорошо дренированной почве весной. Выберите солнечное место и плотно прижмите семена ногой или плоской доской. Они адаптированы к нарушенной почве, что делает их идеальным выбором для новой грядки или голого участка двора. Они чрезвычайно засухоустойчивы после приживления и предпочитают более рыхлую почву. Слишком много удобрений приведет к большому количеству листьев, но малому количеству этих культовых растений.

Их семенные головки - это структурные красавицы, с крепкими зелеными (затем коричневыми) горшками для перца, увенчанными крышкой в форме звезды. Эти стручки являются основным продуктом для любителей сухоцветов. Оставьте эти стручки стоять, пока они не станут коричневыми, а крошечные отверстия под крышкой не откроются. Когда ветер будет колебать стебли, семена будут посыпать землю на следующий год. Они идеально дополняют декоративные травы, создавая естественный вид луга, который не требует никакого ухода.

Аквилегия

Аквилегия / © Associated Press

Это феи исторического сада с причудливыми цветами со шпорами, которые выглядят так, будто они принадлежат к викторианской ботанической иллюстрации. Это короткоживущие многолетние растения, но они функционируют как самосевные однолетние растения, что дает большое количество самосева, что дает большое количество саженцев. Они легко переносят переход от солнца до полутени, что делает их идеальными для середины бордюра.

Аквилегия вырастает до 1 м в высоту, цветущая изящными цветами в конце весны и летом. Она предпочитает влажные, хорошо дренированные почвы и нуждается в слое мульчи, чтобы сохранить корни прохладными в летнюю жару.

Добавьте гранулированное удобрение медленного высвобождения один раз в апреле, чтобы обеспечить растениям достаточно энергии для получения тяжелых семенных культур. Чтобы обеспечить возвращение цветения год за годом, не допускайте желания отцветать. Цветы увянут, превращаясь в зеленые стручки, которые со временем становятся коричневыми и растрескиваются. Водолей легко перекрестно опыляется, поэтому побеги, которые появятся в следующем году, могут быть совершенно новой цветовой комбинацией, что добавит восхищение находке. Это замечательные контейнерные растения, которые имеют чудо

Вербена

Вербена / © Credits

Вербена имеет все: высокие, крепкие стебли, полные лавандовых цветов, которые требуют минимального ухода и рассеиваются самостоятельно. Достигая 1,2-1,5 м в высоту, но только 30 см в ширину, она позволяет вам посадить ее перед бордюром, не загораживая вид на растения позади. Она действует как пурпурная дымка, парящая над садом и привлекающая каждую бабочку по соседству. Это одно из растений с самым длинным цветением, которое часто цветет с середины лета до первых заморозков.

Классифицирована как нежное многолетнее растение, вербена пурпурововерховая (также известная как бразильская вербена) является морозостойкой в зонах USDA 7-11, но везде действует как однолетнее самосейное растение. Посаженная ранней весной, эта вербена заполняет клумбы и путешествует ландшафтом. Она любит жаркие солнечные места и засухоустойчива. Фактически, она процветает в заброшенных местах, где другие растения могут завянуть. Она также устойчива к мучнистой росе. Он неприхотлив к почве и требует только хорошего дренажа.

Красота этого старинного цветка заключается в его способности плестись сквозь сад. Поскольку саженцы легко идентифицировать (просто обратите внимание на квадратные стебли и шероховатые, зубчатые листья), вы можете легко пересадить его ранней весной туда, где вам нужно. Чтобы гарантировать постоянную красоту, просто дайте цветочным головкам побуреть и высохнуть осенью. Птицы, такие как щеглы, любят крошечные семена, но то, что они не съедят, упадет на землю, чтобы начать следующее цветение. Это красивое фиолетовое растение в форме каркаса - мечта бюджетного садовода.

Шалфей мускатный

Шалфей / © Credits

Шалфей мускатный (Salvia sclarea) - величественная дама семейства шалфейных. Это смелое, структурное двухлетнее растение требует внимания. В первый год оно дает массивные, бархатные листья типа "слоново ухо", а на второй год - высокие колоски сиреневого, розового или белого цвета высотой 90 см. "Цветы" на самом деле являются красочными прицветниками (листьями), которые окружают крошечные настоящие цветы, а это значит, что цветение длится месяцами, а не неделями.

Этот сорт шалфея не только радует глаз еще со времен бабушки, но и дает богатый нектар для бабочек, пчел и колибри. Это растение также имеет тяжелый бальзамический аромат, которым можно наслаждаться с весны до лета. Ему просто нужно солнечное место и сухая почва. Это одно из самых засухоустойчивых растений в этом списке, что делает его настоящим чемпионом для тех солнечных уголков вашего двора, о которых можно забыть. Он также очень устойчив к животным, а пушистые, ароматные листья - это то, чего большинство травоядных с удовольствием будут избегать.

Эти красочные прицветники сохраняют свой оттенок, даже когда высыхают на стебле. Оставьте этих выносливых красавиц семенными, чтобы следующей весной они легко зацвели. Если вы оставите высокие стебли стоять на всю зиму, они создадут впечатляющий силуэт на снегу и сбросят сотни семян на следующий год. Она прекрасно смотрится в сочетании с серебряными листьями бараньих ушек или ярко-оранжевым фландрским маком для создания эффектной клумбы с низким уровнем полива. Просто используйте свой почвомер, чтобы убедиться, что вы не переполиваете, поскольку

