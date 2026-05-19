Смерть мобилизованных, избиения и отобранные телефоны: что известно по скандалу вокруг полка "Скала"

Вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скала» (военная часть А4862) разразился новый масштабный скандал. Журналисты «Суспільне» обнародовали расследование о загадочной гибели не менее пяти военнослужащих из Ивано-Франковской области, умерших в марте 2026 года за считанные недели, а иногда и дни после службы в части. Официальные документы указывают на хронические заболевания сердца и легких, однако родственники заявляют о многочисленных следах травм на телах умерших и пытках.

Журналисты установили имена пятерых умерших бойцов: Василий Войчук, Василий Цюрко, Ярослав Мокрий, Петр Данильцев и Виталий Карат. Обстоятельства их смерти в разных регионах вызывают множество вопросов.

Василий Цюрко умер всего через девять дней после мобилизации, проведенной 24 февраля в Яремче. Мужчину без документов и связи отвезли в Днепр. Его сестра Татьяна Стефанюк рассказала, что 8 марта на звонок ответил посторонний мужчина и заявил, что Василий «два дня будет в карцере». А уже 10 марта семья узнала, что он скончался еще 4 марта.

«В врачебном свидетельстве причинами смерти указаны острая сердечно-сосудистая недостаточность и атеросклеротическая болезнь сердца. В то же время судмедэкспертиза зафиксировала переломы ребер, синяки, ссадины и ушибы», — говорится в расследовании. Синельниковский райотдел полиции расследует дело как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Ярослав Мокрий попал в полк в конце февраля из-за ТЦК в Снятине, несмотря на то, что раньше болел туберкулезом и имел инвалидность. Мужчина скончался 12 марта в автомобиле по дороге в больницу в Новоукраинском районе Кировоградской области от хронической обструктивной болезни легких. О том, что он служил в «Скеле», родные узнали только из уведомления о смерти.

При аналогичных обстоятельствах в том же Новоукраинском районе 11 марта умер Петр Данильцев, мобилизованный 3 февраля. Несмотря на диагностированную ВЛК симптоматическую гипертензию, он был признан пригодным. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Василий Войчук был мобилизован в день своего рождения — 13 марта. Он не служил в армии из-за проблем со здоровьем. 17 марта он успел позвонить по телефону из чужого номера и сказать, что он в «Скале», после чего связь исчезла. 29 марта семье сообщили, что Василий скончался еще 24 марта в Запорожском районе от сердечно-легочной недостаточности. Брат покойного Владимир Войчук утверждает, что, когда забирал тело, четко видел следы травм.

Виталий Карат (мобилизованный 25 февраля) успел прямо рассказать родным об ужасах в подразделении. 11 марта он позвонил по телефону сестре Олесе Пискуновой с чужого телефона и сообщил, что находится в больнице Павлограда после избиения. Его перевели в Днепр, где сестра успела увидеть его в сознании под кислородной маской. Виталий рассказал, что его «избивали постоянно». 14 марта мужчина скончался.

Что говорит омбудсман

«Суспільне» в запросе в Офис военного омбудсмана ставило вопрос о смерти пятерых военнослужащих из Ивано-Франковской области: Василия Войчука, Василия Цюрко, Ярослава Мокрия, Петра Данильцива и Виталия Карата. В ответе говорится, что Офис получал заявления относительно двух из них.

«Одна перенаправлена по принадлежности в Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве. Другая жалоба поступила 8 апреля 2026», — говорится в ответе.

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что в полк направили отдельную проверку, а также инициировали закрытое заседание с руководством «Скалы» и представителями Генштаба. По его словам, уже состоялись две подобные встречи, а по их итогам наработаны срочные юридические шаги.

«И по мониторингу я не хочу публично озвучивать сейчас результаты, потому что мы наработали срочные юридические моменты, которые направили и в непосредственное руководство, и в Генштаб ВСУ. Ждем ответа», — сказал Лубинец.

Как отреагировали медики и в «Скале»

Командование медицинских сил ВСУ не дало ответов на конкретные обстоятельства смерти пятерых военных. В ведомстве предоставили общее разъяснение, отметив, что в январе-марте 2026 года в Украине и ВСУ фиксировали сезонный рост заболеваемости ОРВИ и связанных с ней осложнений.

«В январе-марте 2026 года наблюдался сезонный рост острой респираторной вирусной инфекции и связанных с ней осложнений, статистически не отличающийся от предыдущих лет как в Украине, так и в Вооруженных силах Украины», — говорится в ответе.

В самом полку «Скала» подтвердили, что все пятеро военнослужащих проходили службу в воинской части А4862.

Относительно причин и обстоятельств смертей пяти военнослужащих в «Скеле» отвечать отказались, сославшись на Конституцию, врачебную тайну и информацию с ограниченным доступом.

«В связи с отсутствием правовых оснований для разглашения информации, составляющей врачебную тайну относительно вышеперечисленных военнослужащих, у военной части А4862 нет правовых оснований для предоставления запрашиваемых сведений», — сообщили представители.

Кроме того, в ответе сообщили, что в полку «Скала» нет проблем с лекарствами и медицинским оборудованием для оказания первой медицинской помощи и первичной диагностики.

Таинственная заболеваемость в «Скале»

К слову, случаи болезней в полку скала также были и до этого. В марте 2026 года стало известно, что Виталий Салтан из Кропивницкого умер в больнице менее чем через месяц после мобилизации от пневмонии. Родственники военного утверждают, что его слишком поздно госпитализировали и несвоевременно оказали медицинскую помощь.

На это отреагировал представитель управления полка в комментарии Радио Свобода.

Он отметил, что военнослужащие получали своевременную медицинскую помощь и проведенная проверка не выявила ошибок врачей.

«Если кто-то считает, что болезнь выбирает по шеврону, это ведь не так… Всем больным была оказана своевременная медицинская помощь. Замечаний к нашему медперсоналу ни от какой проверки не было», — сказал представитель полка.

По его словам, в «Скале» сами инициировали эти проверки, которые оценивали медицинскую службу и места лечения.

«Привязать подразделение к пневмонии — это абсурд. Это для нас тоже утрата, и никто не хотел терять людей от болезней. Внутреннее служебное расследование проведено. Ошибок врачей не обнаружено», — отметил он.

Относительно самого Виталия Салтана представитель сообщил, что военный умер не в воинской части, а в лечебном заведении, куда был вовремя эвакуирован.

Какие еще были скандалы связанные с полком «Скала»

Это уже не первый скандал, связанный со штурмовым полком. В апреле этого года советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко опубликовал кадры разбитой техники полка под Покровском, обвинив командование в копировании российских методов войны:

«Мы часто смеемся над врагом, когда он отправляет колоннами на штурм своих военных. В условиях тотального доминирования дронов колонны становятся легкими мишенями, враг несет большие потери. И продолжает так поступать снова и снова. Но как быть с украинскими командирами, которые поступают так же?» — написал Стерненко.

По его словам, то, что делают с людьми в отдельных формированиях, ничем не лучше российских практик. И призвал положить конец этим ситуациям.

Он отметил, что такое отношение к нашим людям — преступление. И за это должна быть ответственность.

В прессслужбе «Скалы» на обвинения Стерненко отреагировали крайне резко, заявив об успешности контратаки 31 марта и обвинив волонтера в подыгрыше российской пропаганде. Они заявили о потере только двух бойцов от ударов дронов.

«Все экипажи техники были эвакуированы на пятой вернувшейся целой боевой машине в колонне. Штурмовая группа на объекте атаки ведет бой, находится на связи с командованием, получает максимальную огневую поддержку», — добавили в полку.

Также в «Скеле» пригласили Стерненко и «всех до сих пор не мобилизованных украинских мужчин и женщин» проявить себя на практике в составе их подразделения под Покровском.

Подробности скандала от журналистки

Журналистка Анна Калюжная также сообщала, что в условиях жесткого дефицита людей это подразделение получило в 20 раз большее пополнение, чем другие бригады, перевыполнив план на 248%. Она также отмечает, что авантюрные штурмы с бронетехникой, где гибнут дезориентированные новобранцы, фиксировались под Купянском и к югу от Покровска.

По ее словам, у солдат «Скал» физически нет возможности пожаловаться на действия командования, потому что у них забирают телефоны.

«…Речь идет именно о бойцах 425 „Скала“ и 225. У их бойцов нет мобильных телефонов, они у них забираются. Я постоянно работаю с пехотными подразделениями, включая штурмовые. В нормальных подразделениях ВСУ у пехотинцев телефоны есть (проверено в 4 отдельных подразделениях, у всех были)», — отмечает Калюжная.

Как раньше реагировали на скандалы в офисе омбудсмана

Первый заместитель военного омбудсмана Руслан Цыганков в интервью «Радио Свобода» отметил, что из-за этих инцидентов в подразделении начаты масштабные проверки. По его словам, 225-й и 425-й штурмовые полки, помимо своей эффективности, несут очень высокие риски именно в контексте нарушения прав военнослужащих. В офисе омбудсмена идею формирования таких войск не поддерживают из-за угрозы распространения подобных практик на другие подразделения.

Цыганков обратил внимание и на масштаб обезличивания управления, ведь оно не способно полноценно управлять таким огромным организмом в виде 15 батальонов. Кроме того, в этих подразделениях у военных нет доступа к телефонам — формально из соображений безопасности, однако это усложняет подачу жалоб.

В то же время Цыганков добавил, что в «Скале» от пневмонии умерли пять военнослужащих, среди которых был и 34-летний Виталий Салтан, и в контексте медицинского обеспечения там видят определенную большую проблемную системную проблему.

Также, в конце 2025 года военная омбудсманка Ольга Решетилова обращалась к министру обороны с инициативой провести проверку нарушений прав, избиений и психологического давления в полку.

«Ко мне поступали жалобы военнослужащих, в частности, по фактам избиения и психологического давления в 425-м полку», — сообщила омбудсманка.

Также Решетилова заявила, что 425-й полк является одним из величайших нарушителей соблюдения прав человека в Силах обороны.

По запросу журналистов LIGA.net в Военной службе правопорядка ранее ответили, что зарегистрировали 13 жалоб от бойцов «Скалы».

Между тем, пока продолжаются проверки и взаимные обвинения, родственники пятерых умерших бойцов уже почти два месяца не могут получить четких ответов, от чего погибли их родные.

