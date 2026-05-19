В золотом платье и бриллиантах: Белла Хадид сияла в компаний мамы на престижном мероприятии
Известная красавица приехала во Францию с самыми родными людьми.
Модель Белла Хадид снова смогла удивить в Каннах, ведь вышла на красную дорожку галавечера Chopard Miracle, который проводился в рамках Международного кинофестиваля, в золотом платье.
Белла просто сияла, а ее изысканный наряд — это платье от Elie Saab из коллекции осень 2004. У платья было красивое фигурное декольте, а также вышивка пайетками. Юбка наряда выполнена из легкого шифона и имела длинный шлейф, который добавлял образу романтики и изысканности.
Она также дополнила лук роскошными драгоценностями с бриллиантами, которые украшали ее шею и уши, а также уложила волосы в элегантную прическу.
На событии Хадид появилась со своей мамой — Иоландой Хадид. 62-летняя женщина выбрала ярко-красное платье с длинными рукавами и воротником.
Этот семейный выход состоялся после того как Белла позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля со своим младшим братомАнваром.