У золотій сукні й діамантах: Белла Хадід сяяла в компанії мами на престижному заході

Белла Хадід / © Getty Images

Модель Белла Хадід знову змогла здивувати в Каннах, адже вийшла на червону доріжку галавечора Chopard Miracle, який проводився у межах Міжнародного кінофестивалю, у золотій сукні.

Белла просто сяяла, а її вишукане вбрання — це сукня від Elie Saab з колекції осінь 2004. Сукня мала гарне фігурне декольте, а також вишивку лелітками. Спідниця вбрання була виконана з легкого шифону і мала довгий шлейф, який додавав образу романтики й вишуканості.

Белла Хадід / © Getty Images

Вона також доповнила лук розкішними коштовностями з діамантами, які прикрашали її шию і вуха, а також уклала волосся в елегантну зачіску.

На події Хадід з’явилася зі своєю мамою — Йоландою Хадід. 62-річна жінка обрала яскраво-червону сукню з довгими рукавами та коміром.

Белла Хадід та її мама Йоланда / © Getty Images

Цей сімейний вихід відбувся після того, як Белла позувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю зі своїм молодшим братом Анваром.

Белла та Анвар Хадіди / © Associated Press

