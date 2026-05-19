Шоу-бізнес
193
У золотій сукні й діамантах: Белла Хадід сяяла в компанії мами на престижному заході

Відома красуня прибула до Франції з найріднішими людьми.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Белла Хадід / © Getty Images

Модель Белла Хадід знову змогла здивувати в Каннах, адже вийшла на червону доріжку галавечора Chopard Miracle, який проводився у межах Міжнародного кінофестивалю, у золотій сукні.

Белла просто сяяла, а її вишукане вбрання — це сукня від Elie Saab з колекції осінь 2004. Сукня мала гарне фігурне декольте, а також вишивку лелітками. Спідниця вбрання була виконана з легкого шифону і мала довгий шлейф, який додавав образу романтики й вишуканості.

Вона також доповнила лук розкішними коштовностями з діамантами, які прикрашали її шию і вуха, а також уклала волосся в елегантну зачіску.

На події Хадід з’явилася зі своєю мамою — Йоландою Хадід. 62-річна жінка обрала яскраво-червону сукню з довгими рукавами та коміром.

Цей сімейний вихід відбувся після того, як Белла позувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю зі своїм молодшим братом Анваром.

