Королева Максима в ярком платье и широкополой шляпе отправилась с мужем-королем в поездку

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Центральный регион Лимбурга отличается своим расположением на границе с Бельгией и Германией, сильным чувством общности, богатой культурной историей и инновационной промышленностью. В ходе визита будет уделено внимание трансграничному сотрудничеству и безопасности водных ресурсов, качеству жизни в деревнях и городах, роли ассоциаций и культурного наследия, экономическому развитию региона и демократии.

Для этой поездки королева Максима выбрала платье от модного дома Natan бордового цвета с присборенной талией и укороченной подкладкой, в котором дебютировала еще в 2017 году. Лук она дополнила широкополой шляпой и накидкой в тон, а также туфлями-лодочками с лаковыми носами и прозрачными вставками на каблуках. В руках Ее Величество держала красивый букет желтых цветов.

Король Виллем-Александр был одет в синий классический костюм, который он сочетал с белой рубашкой и голубым галстуком в мелкий принт.

