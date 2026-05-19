- Дата публикации
-
- Категория
- Мода
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
Показ Gucci: бренд перекрыл легендарную Таймс-Сквер и собрал звезд на подиуме
Пока во Франции одни звезды покоряют красную дорожку кинофестиваля, в Нью-Йорке произошло другое громкое событие, наделавшее шума.
Модный дом Gucci перекрыл Таймс-Сквер — одну из самых известных улиц Нью-Йорка — для громкого показа Cruise 2027.
Коллекция создана Демной Гвасалией, который является новым креативным директором бренда.
Также немало звезд вышли и на сам подиум, в частности новую коллекцию демонстрировали: Пэрис Хилтон и правнучка писателя Эрнесте Хемингуэя и супермодель 90-х Синди Кроуфорд.
Также на подиум вышла украинская суперзвезда модель Алла Костромичорва.
Вечер продолжился эксклюзивной афтепати, где представители индустрии моды и знаменитости праздновали до утра.
На мероприятии также собралась чрезвычайно звездная аудитория, ведь среди гостей показа были очень громкие имена, в частности Ким Кардашян, которая давно дружит с дизайнером, Мэрайя Кэри, а также актриса Линдсей Логан.