Показ Gucci: бренд перекрыл легендарную Таймс-Сквер и собрал звезд на подиуме

Пока во Франции одни звезды покоряют красную дорожку кинофестиваля, в Нью-Йорке произошло другое громкое событие, наделавшее шума.

Пэрис Хилтон на показе Gucci

Пэрис Хилтон на показе Gucci / © Getty Images

Модный дом Gucci перекрыл Таймс-Сквер — одну из самых известных улиц Нью-Йорка — для громкого показа Cruise 2027.

Коллекция создана Демной Гвасалией, который является новым креативным директором бренда.

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Дри Хемингуэй / © Getty Images

Также немало звезд вышли и на сам подиум, в частности новую коллекцию демонстрировали: Пэрис Хилтон и правнучка писателя Эрнесте Хемингуэя и супермодель 90-х Синди Кроуфорд.

Также на подиум вышла украинская суперзвезда модель Алла Костромичорва.

Алла Костромичева / © Getty Images

Вечер продолжился эксклюзивной афтепати, где представители индустрии моды и знаменитости праздновали до утра.

На мероприятии также собралась чрезвычайно звездная аудитория, ведь среди гостей показа были очень громкие имена, в частности Ким Кардашян, которая давно дружит с дизайнером, Мэрайя Кэри, а также актриса Линдсей Логан.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Линдсей Логан / © Getty Images

Мэрайя Кэрри / © Getty Images

