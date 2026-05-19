30-50 тысяч штрафа за русский: в Украине могут усилить наказание за языковые нарушения

Повышение штрафов за русский язык

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предположила, что повышение штрафов за языковые нарушения примерно в 10 раз может стать рабочим механизмом для украинцев, которые общаются на русском.

После первого года в должности уполномоченной по защите государственного языка Елена Ивановская представила свой первый отчет.

«За прошлый год к нам поступило 2 888 жалоб. Украинцы демонстрируют готовность защищать свое право на получение информации на государственном языке», — сказала Ивановская.

Омбудсмен пояснила, что 75% языковых нарушений были приняты во внимание и исправлены. Однако есть случаи, когда штрафы для граждан удваивают за повторные нарушения.

«Мы видим категорию субъектов, для которых украинский язык — досадный дополнительный налог, а не конституционный долг. Повторные обращения относительно одних и тех же заведений, особенно в сфере обслуживания и интернета, указывают на то, что действующий размер штрафов для определенного сегмента бизнеса нечувствителен. Они готовы платить за право игнорировать государственный язык», — делится Ивановская.

За первое языковое нарушение в Украине штрафуют на 3400–5100 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается почти вдвое — 8500-11900 грн.

На вопрос журналистки, стоит ли повысить штрафы в 10 раз, чтобы граждане соблюдали языковые правила, Ивановская ответила, что полностью поддерживает такую инициативу.

Она отметила, что существенное повышение штрафов следует применять к системным нарушителям, которые не реагируют на первое и второе предупреждение.

Предложения по увеличению размеров штрафов за языковые нарушения уже внесли. Они должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях.

Елена Ивановская подчеркнула, что игнорирование украинского языка должно стать экономически невозможным.

«Умножить штрафы на 10 — это вполне рабочий вариант для системных нарушителей. Мы должны действовать по принципу „не уважаешь государственный язык — теряешь прибыль, не соблюдаешь закон — теряешь право на профессиональную реализацию“».

Почему часть украинцев говорит по-русски: объяснение омбудсмена

Напомним, около 6–7% украинцев, которые после полномасштабного вторжения перешли на государственный язык, впоследствии вернулись к русскому из-за психологической усталости и привычки к прежнему «языковому комфорту». Об этом рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Она отметила, что после пика «самоукраинизации» в 2022-2023 годах сейчас наблюдается постепенный откат, что подтверждают и другие исследования. Речь идет о гражданах, которые сначала начали общаться на украинском дома и на работе, но потом вернулись к языку, которым их воспитывали родители.

Уполномоченная подчеркнула, что из-за длительного планомерного русифицирования процесс возвращения к государственному языку длительный и не может быть реализован за 5 или 10 лет. По мнению Ивановской, государственная политика украинизации должна быть последовательной, мудрой и мотивирующей, без принуждения.

Ключевую роль в этом процессе играет внутренняя мотивация каждого гражданина, особенно родителей, которые ответственны за своих детей и подразумевают язык как защиту и оружие.

