Киевстар начинает сбор заявок на участие в программе старта карьеры «Безвес»

Прием заявок производится до 11 июня.

В этом году работодатель приглашает к участию в «Безвесе» 25 специалистов начального уровня в следующие подразделения: Техническая и финансовая дирекции, BigData, B2B, HR, PR и другие.

«Безвес» - это возможность овладеть профессией и расти как специалист. Киевстар предлагает ее всем, без предубеждений. От участников мы ожидаем только вовлеченности, активной позиции и готовности овладевать новыми знаниями и навыками, — говорит Оксана Олейник, CHRO Киевстар . — Это уже четвертый набор программы, уверена, благодаря ему мы снова откроем новые таланты. Главный совет – быть смелыми и использовать этот шанс для карьерного старта ”.

Программа подходит для:

специалистов с высоким потенциалом и хорошей теоретической базой,

специалистов с перерывом в работе или желающих изменить сферу деятельности,

ветеранов или родных военных,

родителей или опекунов в декрете,

выпускников вузов и студентов.

В рамках «БезВагу» Киевстар предлагает официальное трудоустройство и возможность получить практический опыт работы . Новому сотруднику будет сопровождать ментор. Для участников предусмотрено специальное обучение и активность, которая поможет органично войти в коллектив и развиваться профессионально.

Участники программы официально оформляются в штат по срочному годовому договору, получат зарплату и получат социальный пакет, как и все сотрудники компании. Новые сотрудники, которые продемонстрируют высокие результаты, при наличии открытых вакансий могут получить предложение о постоянном трудоустройстве в компании.

Отзывы участников «Беспечение»:

Татьяна Гусак, участница программы «Безвес», которая работает в отделе управления процессами и корпоративной эффективностью, делится своими впечатлениями : «Я давно хотела сменить работу, и программа «Без колебаний» стала прекрасной возможностью сделать это без страха, что опыт или возраст могут стать препятствием. Главное – желание работать, а у меня оно было огромным! Еще один важный плюс – поддержка менторки. И хочу сказать, что здесь мне очень повезло: моя менторка просто невероятная и вдохновляет двигаться вперед. А Киевстар – известный работодатель с сильным брендом, социальным пакетом и конкурентной зарплатой. Это придало уверенность, что я делаю правильный выбор».

Валерия Особец, работает в отделе кадров : «Я хотела изменить сферу деятельности, однако не понимала, как это сделать. Да и как меня могли взять на другую должность, если у меня „0“ опыта. Но желание перемен было сильнее обстоятельств. И вот мне случилась информация о программе "Безвес". И я без колебаний заполнила анкету на участие».

