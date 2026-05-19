Удар по Москве

Реклама

Успешные удары дронов Службы безопасности Украины по московскому региону показали, что в Россия больше нет полностью безопасных территорий, а Кремль не способен гарантировать защиту даже собственной столицы.

Об этом заявил политолог и экс-нардеп Александр Черненко.

По его мнению, атаки СБУ по Москве и окрестностям свидетельствуют о существенных изменениях в характере дальнобойной войны.

Реклама

«Москва была не просто административным центром, а символом абсолютной защищенности. Именно вокруг столицы Россия создала наиболее эшелонированную систему противовоздушной обороны в стране. Сам факт удачных попаданий дронов Службы в московском регионе уже является стратегическим ударом по имиджу российского государства», — отметил политолог.

Черненко также считает, что СБУ постепенно навязывает России невыгодную для Кремля модель войны. По его словам, новый глава СБУ Евгений Хмара формирует условия, при которых российская сторона вынуждена либо перебрасывать дополнительные системы защиты в Москву, либо мириться с ростом уязвимости стратегических объектов даже в тех районах, которые раньше считались полностью защищенными.

«Вместо концентрации ресурсов на фронте враг вынужден растягивать ПВО. Но и это не дает результата россиянам. Кроме того, в долгой войне это истощает не менее эффективно, чем прямые потери на поле боя», — добавил бывший нардеп.

Отдельно он прокомментировал удары по нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.

Реклама

«Удары по НПЗ — это не просто создание локальных пожаров, а атака на логистику войны. Нефтяная инфраструктура остается одним из ключевых источников доходов федерального бюджета. Еще важнее атаки на предприятия ВПК, в частности на производителей микроэлектроники. Даже частичное нарушение производства компонентов для ракет, дронов или систем связи имеет долгосрочные последствия», — подчеркнул Черненко.

Атаки Украины на Москву — последние новости

Напомним, 17 мая Украина осуществила одну из самых масштабных атак на Москву и Подмосковье с начала полномасштабной войны. Несмотря на плотную систему противовоздушной обороны, украинским силам удалось поразить ряд стратегических объектов российского ВПК и нефтяной инфраструктуры.

Среди целей, о поражении которых сообщалось, — завод микроэлектроники «Ангстрем» в Зеленограде, Солнечногорская нефтеналивная станция, Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне и нефтеперекачивающая станция «Володарское».

После этого в ночь на 19 мая в Москве и Подмосковье снова раздавались взрывы на фоне атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о работе ПВО и якобы сбивании дронов, которые двигались в сторону российской столицы. Российские Telegram-каналы также писали о взрывах и работе противовоздушной обороны в области. Из-за атаки в московских аэропортах временно вводили ограничения на полеты.

Реклама

Новости партнеров