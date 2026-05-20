Кричала від болю, а медики ігнорували: жінку ледь не паралізувало після падіння з мосту

Ніна Бахші зламала шию та хребет через падіння з квадроцикла / © NinaBakhshi/TikTok

Поїздка до Канкуна в Мексиці перетворилася для американки Ніни Бахші на справжній жах після падіння з 6-метрової висоти. Жінка зламала шию, хребет та ледь не залишилася паралізованою, а місцеві медики відмовилися оглядати її без передоплати у 24 тис. дол.

Про це пише Unilad.

Під час поїздки до Канкуна на святкування дня народження 29-річна мешканка Лос-Анджелеса ледь не залишилася паралізованою після падіння з мосту заввишки близько 6 м.

Ніна разом із бойфрендом каталася на квадроциклах під час організованого туру, коли колесо його транспорту зачепилося за дроти мосту. Унаслідок цього квадроцикл перекинувся: чоловік застряг у конструкції, а Ніна впала вниз, зазнавши переломів шиї та хребта.

Після інциденту жінку близько пів години несли на руках, а потім доправили до лікарні в кузові вантажівки, оскільки швидка допомога була недоступна.

Ніна, лежачи в лікарні Канкуна в шийній фіксувальній пов’язці, сказала: «Я була при тямі весь цей час. Знаєте, як іноді сниться, ніби падаєш, і від цього прокидаєшся? Це було саме так».

У мексиканській лікарні відмовлялися надавати допомогу, допоки пацієнтка не внесе 420 тис. мексиканських песо — приблизно 24 тис. дол. Через це, за словами жінки, найскладнішим після травми було саме «дістатися до операції» через численні перепони.

Для оплати термінового хірургічного втручання на хребті Ніна, яка не мала туристичної страховки, звернулася по фінансову допомогу до близьких і друзів та повністю використала ліміти своїх кредитних карток.

Операцію провели лише через 28 год. після падіння. Лікарі зазначили, що туристці «надзвичайно пощастило», адже падіння припало на листя.

«Я пам’ятаю, як мій брат благав лікарів хоча б дати мені знеболювальне, казав, що ми заплатимо за нього, бо я кричала від болю, а вони просто відповідали „ні“», — поділилася Ніна.

За даними медіа, найближчими тижнями жінка зможе повернутися до Лос-Анджелеса.

Попереду на неї чекає тривала фізична реабілітація, щоб відновити нормальну ходу. Шийну фіксувальну пов’язку Ніні доведеться носити приблизно п’ять місяців.

Попри пережите, жінка намагається зберігати оптимізм. Вона каже, що «вдячна за те, що залишилася живою», і додає, що тепер «інакше дивиться на життя».

Для покриття витрат на лікування для Ніни створили збір коштів на платформі GoFundMe. На сторінці збору жінка написала, що досі має «неліковані переломи шиї, постійні медичні витрати, фізичну терапію, подальші консультації, ліки та тривалий шлях до одужання».

