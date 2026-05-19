Впала у кратер вулкана в свій день народження: жінка загинула після моторошного передчуття
Альпіністка Інгрід Даніела Вера Фігероа загинула під час сходження на вулкан Льяйма в Чилі у день свого 42-річчя. За кілька годин до трагедії жінка опублікувала в соцмережах допис, у якому зізналася, що відчуває тривогу перед підйомом.
Про цей випадок повідомляє Daily Star.
Інгрід вирушила на вулкан разом із групою друзів у неділю, 17 травня. Того ж дня вона святкувала день народження. Близько 03:00 жінка написала, що завершує збирати рюкзак для сходження на Льяйму.
«Сподіваюся, Бог буде зі мною в цей чудовий день, коли мені виповнюється 42 роки, і я дуже щаслива», — написала вона.
Водночас у дописі була фраза, яка після трагедії прозвучала особливо моторошно.
«Так, у мене є певна невпевненість щодо того, що станеться», — зазначила Інгрід.
Як сталася трагедія
За попередніми даними, жінка загинула під час спуску з вулкана, коли робила фотографії. Вона впала з висоти приблизно 600 метрів у стрімку ущелину.
Ймовірно, Інгрід упустила льодоруб, втратила рівновагу та послизнулася. Ситуацію могли ускладнити сильні пориви вітру.
Пошуково-рятувальну операцію ускладнювали погані погодні умови. Через сильний вітер рятувальний вертоліт не зміг дістатися до місця падіння.
Смерть жінки підтвердили того ж вечора, однак тіло вдалося евакуювати лише в понеділок вранці, близько 06:30.
Група не зареєструвалася перед сходженням
До пошуків залучали поліцію, пожежників, волонтерів та співробітників Національної лісової корпорації Чилі.
Директор Conaf Ектор Тиллерія повідомив, що туристична група не зареєструвалася заздалегідь в адміністрації парку або в карабінерів, як того вимагає протокол безпеки.
Він наголосив, що цього тижня в районі вулкана були складні погодні умови: низькі температури, сильний вітер і небезпечний високогірний рельєф. Посадовець закликав альпіністів обов’язково проходити реєстрацію перед виходом на маршрут.
Ким була загибла
Інгрід Даніела Вера Фігероа була матір’ю двох дітей та членкинею шкільної ради в навчальному закладі імені Александра Грема Белла у місті Вільяррика.
У школі її описали як відповідальну, добру та віддану матір. Місцеві жителі висловили співчуття її чоловікові, дітям, рідним і друзям.
Вулкан Льяйма — один із найактивніших у Чилі. Його висота перевищує 3000 метрів. Попри популярність серед туристів, маршрут вважається складним і потребує серйозної підготовки.
Влада продовжує з’ясовувати точні обставини смертельного падіння.