Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
2 хв

Впала у кратер вулкана в свій день народження: жінка загинула після моторошного передчуття

У Чилі мати двох дітей загинула під час сходження на вулкан Льяйма у день свого 42-річчя. Перед трагедією жінка написала в соцмережах, що відчуває тривогу перед підйомом.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Альпіністка Інгрід Даніела / © Daily Star

Альпіністка Інгрід Даніела Вера Фігероа загинула під час сходження на вулкан Льяйма в Чилі у день свого 42-річчя. За кілька годин до трагедії жінка опублікувала в соцмережах допис, у якому зізналася, що відчуває тривогу перед підйомом.

Про цей випадок повідомляє Daily Star.

Інгрід вирушила на вулкан разом із групою друзів у неділю, 17 травня. Того ж дня вона святкувала день народження. Близько 03:00 жінка написала, що завершує збирати рюкзак для сходження на Льяйму.

«Сподіваюся, Бог буде зі мною в цей чудовий день, коли мені виповнюється 42 роки, і я дуже щаслива», — написала вона.

Водночас у дописі була фраза, яка після трагедії прозвучала особливо моторошно.

«Так, у мене є певна невпевненість щодо того, що станеться», — зазначила Інгрід.

Як сталася трагедія

За попередніми даними, жінка загинула під час спуску з вулкана, коли робила фотографії. Вона впала з висоти приблизно 600 метрів у стрімку ущелину.

Ймовірно, Інгрід упустила льодоруб, втратила рівновагу та послизнулася. Ситуацію могли ускладнити сильні пориви вітру.

Пошуково-рятувальну операцію ускладнювали погані погодні умови. Через сильний вітер рятувальний вертоліт не зміг дістатися до місця падіння.

Смерть жінки підтвердили того ж вечора, однак тіло вдалося евакуювати лише в понеділок вранці, близько 06:30.

Група не зареєструвалася перед сходженням

До пошуків залучали поліцію, пожежників, волонтерів та співробітників Національної лісової корпорації Чилі.

Директор Conaf Ектор Тиллерія повідомив, що туристична група не зареєструвалася заздалегідь в адміністрації парку або в карабінерів, як того вимагає протокол безпеки.

Він наголосив, що цього тижня в районі вулкана були складні погодні умови: низькі температури, сильний вітер і небезпечний високогірний рельєф. Посадовець закликав альпіністів обов’язково проходити реєстрацію перед виходом на маршрут.

Ким була загибла

Інгрід Даніела Вера Фігероа була матір’ю двох дітей та членкинею шкільної ради в навчальному закладі імені Александра Грема Белла у місті Вільяррика.

У школі її описали як відповідальну, добру та віддану матір. Місцеві жителі висловили співчуття її чоловікові, дітям, рідним і друзям.

Вулкан Льяйма — один із найактивніших у Чилі. Його висота перевищує 3000 метрів. Попри популярність серед туристів, маршрут вважається складним і потребує серйозної підготовки.

Влада продовжує з’ясовувати точні обставини смертельного падіння.

