Як зрозуміти, що у дитини депресія: детальний розбір симптомів для батьків

Депресія у дітей

Коли дорослі думають про депресію, вони зазвичай уявляють людину, яка постійно плаче, сумує або не може піднятися з ліжка. Проте дитяча та підліткова депресія виглядає зовсім інакше. Психологи наголошують, що через незрілість психіки діти часто не можуть зрозуміти, що з ними відбувається, і тим паче не здатні висловити свій душевний біль словами. Замість цього їхній стан проявляється через різкі зміни в поведінці, які батьки помилково вважають звичайною лінню, поганим характером або підлітковим бунтом. Для того щоб вчасно врятувати дитину від важкого розладу, дорослим необхідно навчитися помічати специфічні поведінкові маркери.

Як розпізнати депресію у дитячому та підлітковому віці

Прихована агресія замість смутку

Одним із головних відкриттів для багатьох батьків стає те, що депресія у молодому віці найчастіше маскується під постійну дратівливість, ворожість та спалахи гніву. Якщо дорослий замикається в собі, то дитина починає гостро реагувати на будь-які зовнішні подразники. Найменше зауваження, прохання прибрати в кімнаті чи вимкнути комп’ютер викликає бурю протесту, крики або навіть захлопування дверей. Психологи пояснюють, що за такою агресивною поведінкою підлітки підсвідомо намагаються сховати свій внутрішній хаос, безпорадність та сильний емоційний біль, захищаючись від навколишнього світу.

Втрата інтересу до життя та хронічна втома

Ще один тривожний сигнал — раптовий відхід від речей, які раніше приносили дитині величезне задоволення. Цей стан у психології називається ангедонією. Якщо ваш син чи донька раніше з охотою ходили на спорт, малювали, спілкувалися з друзями, а тепер повністю закинули свої хобі та годинами безцільно лежать на дивані, втупившись у телефон — це не лінь. При депресії рівень енергії в організмі падає настільки низько, що навіть прості щоденні дії, такі як підйом з ліжка, ранковий душ або виконання домашніх завдань, вимагають від дитини колосальних, майже нестерпних зусиль. Вона постійно почувається виснаженою, навіть якщо нічого не робила протягом дня.

Соціальне відсторонення та зміни в біологічних ритмах

Депресія змушує дитину повністю ізолюватися від соціуму. Батьки починають помічати, що підліток припиняє ходити на прогулянки з однолітками, не відповідає на дзвінки друзів, уникає сімейних обідів і намагається стати «невидимим» у власній оселі, постійно закриваючись у кімнаці.

Паралельно з цим руйнуються базові фізіологічні процеси. Дитина годинами крутиться в ліжку, не в змозі заснути до глибокої ночі через тривожні думки, або навпаки — спить по дванадцять годин на добу, але прокидається абсолютно розбитою. Спостерігається або повна відмова від їжі через постійну нудоту та відсутність смаку до життя, або навпаки — хаотичне поглинання солодощів та фастфуду, щоб хоч якось компенсувати брак гормонів радості.

Фізичний біль без медичних причин

Оскільки дітям важко сформулювати фразу «мені емоційно погано», їхнє тіло починає сигналізувати про проблему через психосоматику. Дитина може регулярно скаржитися на сильний головний біль, спазми та дискомфорт у шлунку або хронічну ломоту в суглобах. Батьки починають водити її по лікарях, проте численні медичні обстеження, аналізи та огляди педіатрів показують, що дитина абсолютно здорова. Такі соматичні скарги є прямим наслідком тривалого стресу та депресивного стану, який виснажує нервову систему.

Що робити батькам: зміна підходу до виховання

Психологи закликають батьків відмовитися від критики, звинувачень у егоїзмі чи спроб «виховати» дитину ультиматумами. Фрази у стилі «тобі просто треба зайнятися ділом» або «у твоєму віці немає через що сумувати» лише поглиблюють почуття провини і змушують дитину ще сильніше закритися в собі.

Головне завдання дорослих — проявити максимальну емпатію та терпіння. Потрібно дати дитині чітко зрозуміти, що її люблять і приймають у будь-якому стані, навіть коли вона злісна, мовчазна чи безпорадна. Якщо ви помічаєте ці симптоми протягом кількох тижнів, варто делікатно запропонувати допомогу та звернутися до кваліфікованого спеціаліста, адже депресія є хворобою, яка потребує правильного та своєчасного лікування.

