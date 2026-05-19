Бронювання замість завезення мігрантів: Кабміну запропонували новий план

Трудові мігранти в Україні

Петиція із закликом обмежити залучення іноземної робочої сили та зробити ставку на повернення українців з-за кордону набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Кабінет міністрів.

Про це йдеться в матеріалі “Судово-юридичної газети”.

Що пропонують уряду

В Україні петиція щодо зміни підходу до ринку праці набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Її авторка закликає Кабмін відмовитися від політики масового залучення іноземних працівників і натомість створити умови для повернення українців, які виїхали за кордон.

Документ з’явився на сайті уряду 11 травня, а станом на 19 травня вже подолав необхідний поріг підтримки.

Авторка петиції пропонує розробити Державну стратегію захисту національного ринку праці. Її головна ідея — надати пріоритет українським працівникам, зокрема тим, хто готовий повернутися до України та працювати у сферах, критично важливих для економіки й відбудови країни.

Українцям пропонують гарантувати бронювання

Окремий пункт петиції стосується запуску програми «Трудове повернення». Вона має передбачати гарантоване бронювання від мобілізації для українців, які повернуться з-за кордону та погодяться працювати у стратегічних галузях.

Йдеться, зокрема, про будівництво, енергетику, промисловість та інші сфери, де держава й бізнес відчувають гострий дефіцит кадрів.

Також у петиції пропонують заборонити видачу дозволів на роботу іноземцям у секторах, де нестачу працівників можна компенсувати шляхом бронювання чинних працівників або повернення українців із-за кордону.

Крім того, авторка ініціативи пропонує запровадити високий збір для роботодавців за найм іноземної робочої сили.

Що ще пропонують для іноземних працівників

Серед інших вимог — обов’язкові іспити з української мови та історії для іноземців, які хочуть працювати в Україні.

Також у петиції пропонується створити механізм, за яким іноземці працездатного віку, що претендують на перебування в Україні, мають бути залучені до оборони держави через контрактну службу.

Ще одна ініціатива стосується анулювання дозволів на перебування та роботу в Україні у разі порушення законів або «неповаги до національних цінностей».

Авторка петиції наголошує, що український працівник має бути у пріоритеті, а трудова міграція повинна залишатися винятком, а не системним механізмом заміщення громадян України.

Чому тема мігрантів стала резонансною

Дискусія про трудових мігрантів загострилася на тлі кадрового дефіциту в Україні. Через мобілізацію, виїзд частини населення за кордон та демографічні втрати бізнес дедалі частіше говорить про нестачу працівників.

За даними Forbes Ukraine, понад місяць тому керівник Офісу Президента доручив Міністерству закордонних справ та СБУ переглянути перелік держав для спрощеного залучення трудових мігрантів. До нього входять близько 70 країн, серед яких Афганістан, Ірак, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Таджикистан та Єгипет.

Попри складні процедури, українські роботодавці вже наймають працівників із таких країн. За даними Державного центру зайнятості, громадяни Бангладеш отримали 599 дозволів на роботу в Україні.

Найбільший попит на іноземну робочу силу спостерігається у будівництві, переробній промисловості, торгівлі, логістиці та сфері обслуговування.

Мігранти в Україні: останні новини

На тлі цих дискусій колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що масового напливу трудових мігрантів в Україну наразі немає.

За його словами, тема «хмар мігрантів» активно розкручується у соцмережах і медіа, але реальної масової міграції до України не існує.

«Жодної хмари трудових мігрантів немає, вона не існує. Те, що ви бачите в новинах — мігранти тут, мігранти там — це все накрутка. Немає зараз масової міграції до України», — заявив Кулеба.

Він закликав українців не піддаватися інформаційним провокаціям і критично ставитися до повідомлень, які розганяють страх перед іноземними працівниками.

Водночас економісти зазначають, що частина бізнесу справді розглядає працівників з Азії та Африки як можливий спосіб закрити кадрові прогалини. Доктор економічних наук Андрій Длігач раніше заявляв, що іноземні працівники можуть погоджуватися на зарплати, нижчі за середні українські.

За його словами, для частини мігрантів прийнятним рівнем оплати може бути близько 15 тисяч гривень. Саме це викликає додаткові побоювання серед критиків залучення іноземної робочої сили, які вважають, що така практика може тиснути на зарплати українців.

