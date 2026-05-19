Експерша леді Франції у сукні з декольте до пупка викликала фурор на червоній доріжці у Каннах

Карла Бруні / © Getty Images

Колишня перша леді Франції Карла Бруні відвідала прем’єру драматичного фільму Fjord, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.

На червоній доріжці вона продемонструвала елегантний образ у чорній оксамитовій сукні максі з чіткими плечима, довгими рукавами, з глибоким V-подібним вирізом до пупка, високим розрізом спереду на спідниці і білою підкладкою.

На талії у Карли був тонкий чорний майже непомітний пояс, а взута вона була у чорні лаковані гостроносі туфлі з ремінцями на щиколотках.

У Бруні було акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, нюдовий манікюр, діамантове намисто і каблучки з діамантами. У руці вона тримала чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, минулого разу Карла Бруні вийшла на червону доріжку в обтислій чорно-білій сукні від Roberto Cavalli фасону «русалка» і з графічним принтом зебри.

