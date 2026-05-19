Як відлякати котів від клумб: садівники радять простий та дешевий засіб

Кіт

Реклама

Навесні та на початку літа клумби й декоративні бордюри активно квітнуть, однак для багатьох власників садів проблемою стають сусідські коти, які використовують ці ділянки як туалет. Садівники у соцмережах радять простий та недорогий спосіб, який може допомогти відлякати тварин без шкоди для них — звичайний білий оцет.

Про це повідомило видання Express.

Пораду обговорювали у Facebook-спільноті Mrs Hinch Cleaning Tips після того, як один із користувачів поскаржився на кота, який почав ходити до туалету просто серед каміння в саду. За словами автора допису, тварина ігнорувала всі попередні лайфхаки.

Реклама

У коментарях користувачка Керолайн Рейнольдс порадила використовувати білий оцет. Вона зазначила, що коти, щури та лисиці не переносять його різкого запаху, хоча сам засіб не завдає їм шкоди. Жінка розповіла, що обприскує сад із пульверизатора кілька разів на тиждень.

Ще один користувач порадив обробляти проблемну ділянку оцтом вранці та ввечері протягом перших кількох днів, а потім — лише раз на день. За його словами, тварини перестають використовувати це місце як туалет через сильний запах оцту.

Садівники пояснюють, що такий спосіб може бути ефективним через дуже чутливий нюх котів. Вважається, що тварини здатні відчувати різкий кислий запах оцту навіть на відстані, тому уникають місць, де він присутній.

Окрім обприскування, користувачі радять змочувати ганчірки або шматки тканини у розведеному розчині білого оцту та залишати їх у місцях, де найчастіше з’являються коти чи інші тварини.

Реклама

Водночас білий оцет рекомендують використовувати обережно. Його не радять наносити поблизу газону або рослин, оскільки засіб може пошкодити їх або навіть знищити. При цьому оцет інколи використовують для боротьби з бур’янами.

За словами користувачів соцмереж, білий оцет також допомагає відлякувати лисиць, щурів і навіть комарів у літній період.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про сім невибагливих рослин для ґанку, які миттєво зроблять вхід до будинку стильним і доглянутим.

Новини партнерів