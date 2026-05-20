У Путіна заговорили про «мир» і висунули нові звинувачення Зеленському: шокувальна заява

Кремль зухвало продовжує брехати, мовляв, «віддає перевагу мирному шляху» задля закінчення розпочатої в Україні війни, а натомість звинувачує Київ у протилежному.

Про це повідомив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

Він вкотре нахабно звинуватив українську владу у начебто небажанні до миру, до якого, брехливо наголосив посадовець, є «відкритою Москва». Вочевидь, представник Кремля забув про постійні вимоги та ультиматуми Володимира Путіна.

Традиційно він не оминув увагою і президента України Володимира Зеленського, кинувши на його адресу кілька необґрунтованих звинувачень. Мовляв, його «войовничі заяви» є «головною перешкодою» до миру.

Окрім того, Пєсков заявив, що нібито Україна підготувала «план ударів по Росії» на червень. З його слів, нібито агресорка Росія буде далі проводити так звану «сво» — війну — саме через «войовничу риторику Києва»

«Ми повинні і продовжуватимемо „спеціальну військову операцію“ доти, доки ми не досягнемо наших цілей», — повторив прихвостень «фюрера» кремлівський наратив.

«Мирні» ультиматуми Росії — заяви

Пєсков раніше заявляв, мовляв, війна в Україні може припинитися будь-якої миті. Втім, зухвало додав він, для цього Київ має ухвалить «необхідні рішення». Однак конкретних деталей наразі не озвучив.

Вочевидь, йдеться про давні ультиматуми та «умови миру», які не раз озвучував сам Путін та його посадовці. Зокрема, секретар російського Радбезу Сергій Шойгу заявляв, що нібито світ має визнати «повернення територій», які незаконно окупував путінський режим, «до складу Росії».

Своєю чергою, заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін висунув інший ультиматум для переговорів. Він повторив цинічний наратив, що президент Володимир Зеленський повинен «віддати ЗСУ наказ припинити вогонь та залишити територію Донбасу».

