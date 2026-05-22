"Лебедине озеро" для Путіна в Пекіні: Кислиця розшифрував таємний натяк Китаю диктатору РФ

Балет "Лебедине озеро" / © Associated Press

Вибір культурної програми на бенкеті в Пекіні для Володимира Путіна є максимально символічним і може натякати на швидкий фінал його режиму.

На це звернув увагу перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, коментуючи візит російського диктатора до Китаю у соцмережі X.

Перший заступник керівника ОП зазначив, що китайська культура відома своїм глибоким символізмом, який використовується для передачі прихованих політичних меседжів. Показовим став бенкет, де путінська пропаганда (зокрема агентство ТАСС) зафіксувала виконання фрагментів з балету Чайковського «Лебедине озеро».

«Про що думав московський диктатор? Про те, скільки часу йому залишилося, чи про те, скільки часу він зможе купити, прислужуючи Пекіну? У будь-якому випадку, вибір розваги на бенкеті був винятковим і, безумовно, сповненим символізму», — наголосив Кислиця.

Посадовець нагадав історичний контекст: саме «Лебедине озеро» у серпні 1991 року під час спроби путчу ДКНС (ГКЧП) безперервно крутили на всіх радянських телеканалах, аби виграти час та приховати від суспільства арешт Михайла Горбачова. Для всього пострадянського простору цей балет став синонімом зміни влади та краху диктатури.

Крім того, Кислиця висміяв спроби російських дипломатів підлаштуватися під китайські традиції. Зокрема, він згадав речницю МЗС РФ Марію Захарову (яку міністр іронічно назвав «пресс-алкаше Лаврова»), яка намагалася задобрити Пекін, шукаючи у власному імені китайський ієрогліф «Ма» (кінь).

Резюмуючи, перший заступник керівника ОП підкреслив, що незалежно від того, які знаки посилає Китай, долю Кремля вирішать на полі бою.

«Справді, якщо не чорні лебеді чи коні апокаліпсису, то ЗСУ точно принесуть Москві все, на що вона заслуговує», — підсумував Сергій Кислиця.

Нагадаємо, під час офіційної зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна у Китаї відбулася курйозна подія — військовий оркестр Сі Цзіньпіна заграв Путіну «Танець маленьких лебедів». У Росії ця мелодія грає на державному телебаченні, коли помирає вождь.

