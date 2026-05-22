Затримано полтавського палія, який пішов у СЗЧ: що він іще накоїв (фото)

«Полтавський палій» Віталій Чепурко / © скриншот з відео

На Полтавщині затримали військовослужбовця, який самовільно залишив частину та погрожував у соцмережах терористичними актами проти інших військових. Затриманий виявився блогером, відомим у медіа як «полтавський палій».

Про це повідомила Військова служба правопорядку, не назвавши імені затриманого, але з контексту зрозуміло, що йдеться про Віталія Чепурка.

Військові правоохоронці Полтавського зонального відділу ВСП разом з поліцейськими знайшли та затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ. Крім того, через соціальні мережі він публічно закликав до вчинення теракту та висловлював погрози застосування насильства щодо інших військовослужбовців.

Під час перевірки було встановлено, що затриманий відомий у медіапросторі під псевдонімом «полтавський палій».

Чоловіка доправили до підрозділу ВСП для з’ясування всіх причин і обставин вчинених правопорушень, а також для підготовки матеріалів з подальшим передаванням до органів досудового розслідування. Це необхідно для надання правової оцінки його діям та ухвалення відповідного рішення відповідно до закону.

Також військовослужбовцю повідомили про його права, роз’яснили норми законодавства щодо відповідальності за СЗЧ в умовах воєнного стану та поінформували про порядок повернення до військової служби й відновлення правового статусу.

Наразі представники Державного бюро розслідувань опрацьовують усі зібрані матеріали. Слідчі дії тривають.

Затримання Віталія Чепурка / © Військова служба правопорядку

Нагадаємо, у січні Чепурко із мему «мені нравиться, як воно горить» мобілізувався до ЗСУ. Чоловік записав відеозвернення з навчального центру, у якому підтвердив свій вступ до лав армії та зазначив, що після складання присяги навчатиметься воювати проти російських окупантів.

У травні «полтавський палій» заявив, що самовільно залишив військову частину. У новому відео він також стверджував, що пообіцяв «пацанам на 25-й зоні» підпалити обласний ТЦК.

