Російський "Шахед" вперше збили в Африці: що відомо

Атака російського "Шахеда"

Повстанці у Малі вперше збили російський ударний дрон Shahed-136 («Гарпія-А1»), який держава-агресорка застосовує для ударів по Україні. Уповноважений президента із питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що безпілотник містив електроніку китайських компаній та компоненти іноземного виробництва.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

За його словами, «Шахед», який було збито 18 травня на півночі Малі, використовувався для підтримки пов’язаних із РФ найманців у регіоні.

Власюк уточнив, що йдеться про нову модифікацію серії «КК» із повітряним підривом бойової частини.

Він наголосив, що російський дрон містив компоненти (мікросхеми, транзистори, діоди та реле) китайських компаній Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic та NCR Industrial. Також використовувалися деталі STMicroelectronics.

«Росія дедалі активніше переносить свої військові технології та інструменти війни в інші регіони — зокрема в Африку. І робить це значною мірою за рахунок dual-use компонентів, які продовжують безперешкодно потрапляти на російське виробництво», — заявив Власюк.

Уповноважений президента із санкційної політики додав, що така ж конфігурація електроніки міститься в дронах, які Росія застосовує проти України.

«Історія з Малі показує, наскільки швидко технології dual-use перетворюються на інструмент експорту війни. Поки постачання таких компонентів до РФ не контролюється жорстко, російське виробництво БПЛА й надалі масштабуватиметься разом із географією їхнього застосування», — додав Власюк.

Нагадаємо, нещодавно російські найманці з «Африканського корпусу» Міноборони РФ, які підтримують урядові війська у Малі, вимушені були покинути свою базу у місті Кідаль, зазнавши втрат у боях із повстанцями.

Тоді ж повідомлялося, що у Малі було збито російський вертоліт із найманцями.

