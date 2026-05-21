“Алергія” виявилася 12-сантиметровою пухлиною: як лікарі ледь не прогледіли рак у дівчини

Лікарі переплутали рак з алергією / © unsplash.com

Реклама

Для багатьох молодих людей рак здається хворобою, яка стосується лише старшого покоління. Саме через цей небезпечний стереотип лікарі часом ігнорують серйозні симптоми, а пацієнти втрачають дорогоцінний час.

Про разючий випадок медичної помилки та боротьбу за життя пише LADbible.

Фатальна помилка та страшний діагноз

У лютому 2025 року 21-річна Кайла Ессон, яка працювала техніком швидкої допомоги, прокинулася з сильним набряком обличчя та шиї. Спочатку дівчина не надала цьому великого значення, списавши все на звичайну ранкову припухлість. Однак набряк не зникав, а навпаки — поширився нижче, аж до ключиць.

Реклама

Місцевий терапевт, до якого звернулася Кайла, вирішив, що це звичайна алергічна реакція, і призначив курс стероїдів. Але лікування не принесло жодного полегшення. Лише у березні дівчину направили до лікарні для глибшого обстеження. Результати шокували: у неї виявили рідкісну та агресивну форму раку — первинну медіастинальну В-клітинну лімфому (PMBCL).

Пухлина Кайли досягла величезних розмірів — 12 на 9 сантиметрів — і вже почала розчавлювати порожнисту вену, яка постачає кров до серця, що викликало сильні напади задухи.

Жах хіміотерапії та ізоляція

Одразу після встановлення діагнозу розпочався виснажливий курс хіміотерапії. Процес лікування виявився настільки важким, що дівчина панічно боялася заснути під час крапельниць.

«Спочатку це просто жахає, бо ти не знаєш, як відреагує твій організм. Тіло могло зреагувати як завгодно. Перший раз був дійсно страшним, але поруч зі мною була сім’я», — згадує Кайла.

Реклама

Страшний діагноз поставив хрест на її соціальному житті. У той час як її однолітки будували плани, ходили в паби та заводили стосунки, життя 21-річної дівчини було поставлене на жорстку паузу через лікування.

Життя після ремісії

Хіміотерапія тривала до липня 2025 року, після чого лікарі офіційно констатували ремісію. Здолавши рак, Кайла кардинально змінила свої пріоритети. Тепер вона присвячує вільний час збору коштів для благодійних організацій та бере участь у марафонах на підтримку досліджень раку.

Вона активно закликає молодь не ігнорувати тривожні сигнали організму.

«Багато молодих людей, включно зі мною, припускають, що рак трапляється лише в пізньому віці. Через це симптоми часто ігноруються або відкидаються. Рання діагностика дійсно рятує життя», — наголошує дівчина.

Реклама

На які симптоми звертати увагу

За даними медичної організації Macmillan, первинна медіастинальна В-клітинна лімфома (PMBCL) — це різновид раку крові, який розвивається між грудиною та легенями людини.

Симптоми зазвичай починають проявлятися, коли пухлина розростається і починає тиснути на грудну клітку та внутрішні органи. Головні тривожні ознаки включають:

набряк шиї, рук або обличчя;

безпричинні головні болі;

постійну задишку;

нав’язливий кашель;

ниючий біль у грудях.

Нагадаємо, сухі плями, почервоніння обличчя чи свербіж навколо родимок можуть бути не просто подразненням. Лікар назвав чотири симптоми, які можуть вказувати на рак, але ці зміни на шкірі часто ігнорують.

Новини партнерів