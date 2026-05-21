Трамп призупинив допомогу Україні без попередження — ексдипломатка США

Трамп / © Associated Press

Призупинення військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа у березні 2025 року поставило під загрозу безпеку не лише українців, а й персоналу посольства США в Києві.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву колишньої американської посланниці в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, пакети допомоги, які Пентагон тимчасово зупинив після конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі, містили зокрема зенітні боєприпаси для систем ППО.

Саме ці системи, як наголосила Брінк, використовувалися для захисту Києва від російських повітряних атак, включно з районом американського посольства, де працювали близько 1000 осіб.

«Посольство захищали українці, використовуючи обладнання США та інших країн, тому пауза в поставках поставила під загрозу життя й американців», — пояснила дипломатка.

Припинення допомоги ухвалили без попередження

Брінк стверджує, що рішення про припинення допомоги ухвалили без попередження. Вона зверталася до Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому, однак не отримала пояснень.

За словами дипломатки, її команда намагалася переконати адміністрацію Трампа відновити постачання військової допомоги Україні, і зрештою це сталося 11 березня 2025 року. Водночас офіційної причини призупинення поставок їй так і не повідомили.

Через місяць після цих подій Бріджит Брінк залишила посаду, пояснивши це незгодою з політикою Трампа щодо України. Згодом вона оголосила про намір балотуватися до Конгресу США від Демократичної партії.

