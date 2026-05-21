Приостановление военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа в марте 2025 года поставило под угрозу безопасность не только украинцев, но и персонала посольства США в Киеве.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление бывшей американской посланницы в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, пакеты помощи, которые Пентагон временно остановил после конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, содержали, в частности, зенитные боеприпасы для систем ПВО.

Именно эти системы, как подчеркнула Бринк, использовались для защиты Киева от российских воздушных атак, включая район американского посольства, где работали около 1000 человек.

«Посольство защищали украинцы, используя оборудование США и других стран, поэтому пауза в поставках поставила под угрозу жизнь и американцев», — пояснила дипломат.

Прекращение помощи было принято без предупреждения

Бринк утверждает, что решение о прекращении помощи было принято без предупреждения. Она обращалась в Пентагон, Госдепартамент и Белый дом, однако не получила объяснений.

По словам дипломатки, ее команда пыталась убедить администрацию Трампа возобновить поставки военной помощи Украине, и в конце концов это произошло 11 марта 2025 года. В то же время, официальной причины приостановки поставок ей так и не сообщили.

Через месяц после этих событий Бриджит Бринк покинула должность, объяснив это несогласием с политикой Трампа в отношении Украины. Впоследствии она объявила о намерении баллотироваться в Конгресс США от Демократической партии.

