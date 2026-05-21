Рекордні 196 днів ізоляції: страх загнав Путіна в глухий бункер

Кремлівський диктатор Володимир Путін практично припинив поїздки регіонами Російської Федерації. Після нещодавнього візиту до Китаю він не став відвідувати жоден російський суб’єкт, що ще більше збільшило тривалість його ізоляції.

Про це повідомляє російське видання «Агентство. Новости», проаналізувавши графік пересувань очільника Кремля. За даними журналістів, перерва у поїздках країною досягла рекордних 196 днів.

Останньою регіональною поїздкою Путіна (за межі суб’єктів, де розташовані його основні резиденції — Московської області та Санкт-Петербурга) став одноденний візит до Самари ще 6 листопада 2025 року. Значна пауза фіксувалася і в міжнародних візитах: до поїздки в КНР останнє закордонне турне диктатора відбулося 11-12 грудня 2025 року до Туркменістану, що склало 158 днів «невиїзного» режиму.

Публічні заходи в режимі секретності

З кінця минулого року Путін провів лише кілька публічних заходів, і всі вони ретельно контролювалися. Першою появою у 2026 році став секретний візит на Різдво: Кремль не повідомив місце перебування президента, проте журналісти з’ясували, що він відвідав службу у храмі на території Центру спеціального призначення ГРУ «Сенеж» у Підмосков’ї.

Наприкінці січня диктатор зустрівся зі студентами у Долгопрудному та відвідав Піскарьовське кладовище у Санкт-Петербурзі. Показово, що захід на кладовищі вперше відбувся без глядачів. З кінця січня до кінця квітня практично всі зустрічі проходили виключно у Кремлі або резиденції Ново-Огарьово. Наприкінці квітня Путін знову навідався до Санкт-Петербурга, відвідавши спортивну школу свого колишнього тренера з дзюдо.

Страх сильніший за ковід

Аналітики зазначають, що нинішня ізоляція є безпрецедентною. Навіть під час пандемії коронавірусу максимальна перерва між поїздками Путіна у 2020 році становила 132 дні.

У роки до повномасштабної війни в Україні він міг не виїжджати максимум 45-60 днів, а після вторгнення ця цифра становила близько 50 днів.

Причини параної: дрони та бункери

Головною причиною такого затворництва джерела називають маніакальний страх за власну безпеку. Наприкінці 2025 року російська влада заявляла про спробу України атакувати резиденцію Путіна на Валдаї. Хоча західні лідери, зокрема Дональд Трамп, висловлювали сумніви щодо правдивості цих заяв, наближені до Кремля джерела стверджують, що диктатор сприйняв загрозу вкрай серйозно.

Згідно з витоками даних західних розвідок, які з’явилися у ЗМІ на початку травня, Путін взагалі перестав їздити на Валдай. Наразі він працює у захищених бункерах, а Федеральна служба охорони (ФСО) вкотре безпрецедентно посилила заходи з його особистої охорони.

Нагадаємо, росіяни дедалі більше готові ставити під сумнів владу кремлівського диктатора через занепад економіки країни та відсутність прогресу у війні проти України.

