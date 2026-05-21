Фізика вийшла з чату: 7 найзагадковіших об’єктів у космосі, які зруйнували теорії вчених

У космосі є низка об’єктів, чиє існування не вкладається у відомі закони фізики

Наука потребує чітких моделей. Навіть найкраще людське розуміння реальності має межі, тому дослідники групують схожі явища та створюють теорії, які пояснюють наші спостереження. Проте в цьому злагодженому механізмі завжди знаходяться «зайві деталі» — космічні дивацтва та аномалії.

Саме такі об’єкти рухають науку вперед і змушують дослідників розширювати межі пізнання. Про сім найзагадковіших космічних об’єктів пише IFLScience.

1. Структура без «скелета»

Сучасна космологія стверджує, що темна матерія — це невидимий гравітаційний «скелет», на якому тримаються всі галактики. Вважалося, що вона має перевершувати звичайну матерію у співвідношенні п’ять до одного. Проте галактика NGC1052-DF2 ламає це залізне правило.

За своїми розмірами вона нагадує наш Чумацький Шлях, але містить від 100 до 1000 разів менше зірок і аж у 400 разів менше темної матерії, ніж очікувалося. Цей об’єкт став першим доказом того, що галактика здатна існувати без цієї гіпотетичної субстанції.

Зображення галактики NGC1052-DF2, отримане з космічного телескопа «Габбл». Вона настільки примарна, що крізь неї можна побачити далекі галактики / Джерело: Space Telescope Science Institute

2. Галактика, яка підтверджує неможливе

Виявлення однієї такої аномалії можна було б списати на інструментальну похибку або унікальний збіг обставин, але незабаром вчені знайшли галактику NGC 1052-DF4 — ще одну із критично низьким вмістом темної матерії. Цей другий приклад змусив астрономів переглянути базові принципи формування Всесвіту.

Як зазначає професор Пітер ван Доккум з Єльського університету, якщо раніше галактики вважалися «піною, яка плаває на морі темної матерії», то ці два об’єкти доводять: темна матерія і самі галактики можуть формуватися окремо одне від одного.

3. Загадковий Червоний Прямокутник

Космічні туманності — це хмари газу, які зазвичай мають м’яку кулясту форму або вигляд безформних залишків вибухів наднових. Але прямокутна туманність, яку називають Червоним Прямокутником, вражає своєю божевільною, майже штучною геометрією.

Завдяки знімкам телескопа «Габбл» вчені з’ясували, що ця структура нагадує «сходинки драбини» або серію вкладених один в один винних келихів, якщо дивитися на них збоку. Це унікальний приклад того, як сонцеподібна зірка наприкінці свого життя скидає зовнішні шари, випускаючи матерію у формі ідеальних газових конусів.

Туманність Червоний прямокутник / © NASA

4. Слід інопланетної цивілізації

Аналізуючи спектр світла зірок, вчені визначають їхній хімічний склад. Зірка Пшибильського — єдине відоме людству світило, яке містить елементи, що просто не можуть існувати в природі довго. У її складі виявили прометій (ізотопів якого з періодом напіврозпаду понад 17,7 року не існує), а також актиній, плутоній, америцій, кюрій та ейнштейній.

На Землі ці важкі елементи створюють штучно в лабораторіях. Деякі вчені напівжартома припускають, що це може бути продуктом життєдіяльності розвиненої інопланетної цивілізації, адже природного пояснення цієї хімічної аномалії досі не знайдено.

5. Диво, яке з’явилося занадто рано

Галактика MoM-z14 (де MoM розшифровується як «міраж або диво») — це найвіддаленіша з відомих на сьогодні галактик. Її світло долинає до нас від часів, коли після Великого вибуху минуло всього 280 мільйонів років. За всіма чинними еволюційними моделями тоді галактики щойно починали формуватися, і в їхніх зірках ще не могло бути важких елементів.

Однак MoM-z14 у 100 разів яскравіша, ніж передбачали теоретики, і містить величезну кількість азоту, який просто не міг утворитися за такий короткий проміжок часу. Ця галактика змушує нас повністю переосмислити ранню історію Всесвіту.

MoM-z14 може й не видається чимось надзвичайним, але це справжнє диво / © NASA

6. Аномальна система планет

Відтоді, як астрономи почали відкривати екзопланети, вони зрозуміли головне правило: не варто шукати в космосі точні копії нашої Сонячної системи. Система 2M1510 складається з двох коричневих карликів — об’єктів, яким не вистачило маси, щоб стати повноцінними зірками.

Самі собою вони не є рідкістю, але їхні орбіти поводяться аномально: орієнтація системи постійно змінюється, ніби їх тягне щось потужне. Найімовірніше пояснення полягає в тому, що між ними перпендикулярно рухається невидима масивна екзопланета.

Незвичайна орбіта екзопланети 2M1510 (AB) b навколо її зірок-господарів, пари коричневих карликів / © Європейська південна обсерваторія (ESO)

7. Супутник, який б’ється струмом

Для пошуку космічних дивацтв необов’язково заглядати в інші галактики, адже вони є і в нашій Сонячній системі. Гіперіон, один із супутників Сатурна, схожий на гігантську космічну губку, оскільки 40% його об’єму — це порожній простір. Але його головна загадка ховається в іншому.

Коли космічний апарат «Кассіні» пролітав повз цей «мертвий» шматок льоду й каменю, він раптово отримав потужний електричний удар. З’ясувалося, що на поверхні Гіперіона накопичується величезний статичний заряд, який здатен випустити промінь електронів напругою 200 вольт крізь космічний вакуум на відстань понад 2000 кілометрів.

Супутник Сатурна Гіперіон має навіть не одну дивну властивість / © NASA

