У небі над землею цього тижня можна буде побачити рідкісне астрономічне явище — тонкий серп молодого Місяця опиниться між Венерою та Юпітером. Найкраще спостерігати це видовищне зближення небесних тіл увечері 19 травня одразу після заходу сонця.

Про це повідомляють BBC Sky at Night Magazine.

Венера та Юпітер є найяскравішими планетами травневого неба.

Рідкісне явище на небі

Венеру можна побачити низько над західним горизонтом, а Юпітер — трохи вище. Щовечора планети візуально наближаються одна до одної та досягнуть максимального зближення 9 червня 2026 року.

А сьогодні, 19 травня, серп Місяця розташувався між двома планетами, створюючи ефектне «потрійне» видовище, яке можна побачити неозброєним оком. Астрономи називають таке явище «масуванням» небесних тіл.

Щоб знайти Юпітер на небі, достатньо відшукати Венеру та провести уявну лінію через Місяць угору — там і буде видно яскраву точку планети-гіганта.

Фахівці радять спостерігати за явищем лише після повного заходу Сонця та за умови ясного неба й відкритого західного горизонту.

У наступні дні Місяць продовжить рухатися східніше, поступово збільшуючи свою фазу. Уже 31 травня очікується повний Місяць, який стане другим повним Місяцем за місяць — таке явище називають «блакитним Місяцем».

