Від Ціаніду до Нутелли: які імена для дітей не дозволили зареєструвати у світі

Батьки в усьому світі так часто дають дітям дивні або навіть небезпечні імена, що урядам довелося втрутитися. У багатьох країнах уже створили спеціальні чорні списки. Так суди намагаються захистити малюків від майбутнього цькування та глузувань однолітків.

Про це пише британське видання Express.

Журналісти зібрали найгучніші світові скандали, пов’язані з невдалими спробами батьківського креативу, та склали перелік імен, які офіційно опинилися під табу в різних куточках планети.

Заборонені імена у світі — що відомо

Ось найяскравіші випадки, коли дорослим довелося відмовитися від своїх дивних ідей через рішення судів:

Ціанід (Велика Британія)

В Уельсі мати спробувала назвати новонароджену доньку на честь смертельної отрути. Жінка щиро вважала це «красивим» жестом, адже саме ця речовина обірвала життя Адольфа Гітлера. Британський суд заблокував реєстрацію, а сам випадок став легендарним у місцевій юриспруденції.

Послідовність із 43 символів (Швеція)

Пара шведських батьків вирішила висловити протест проти суворих державних правил і назвала сина Brfxxxxxxxxmnnpcccclllmmnprxvvclmnckssqlbb11116. Вони наполягали, що цю комбінацію літер і цифр треба читати як абсолютно звичне ім’я «Альбін». Влада Швеції цей перформанс не оцінила і відмовила в реєстрації.

Талула Дуза Хула на Гаваях (Нова Зеландія)

Дівчинка з цим екзотичним ім’ям жила цілих дев’ять років. Вона терпіла, поки не підросла, а потім сама звернулася до суду з проханням змінити його. Суддя погодився, зазначивши, що таке ім’я накладає на дитину «необґрунтований тягар». Того ж дня цей суддя заборонив реєструвати імена Секс Фрут (Fruit Sex) та Фіш енд Чіпс (Fish and Chips) для близнюків.

Нутелла (Франція)

Французька родина вирішила назвати доньку на честь улюбленої шоколадно-горіхової пасти. Суд швидко втрутився, постановивши, що бренд викликатиме лише кпини. У підсумку дівчинку перереєстрували під простим ім’ям Елла.

Акума / Диявол (Японія)

Ще у 1994 році пара в Японії хотіла назвати сина словом «Акума», що дослівно перекладається як «диявол». Чиновники вирішили, що таке ім’я саме по собі є формою заподіяння шкоди майбутньому дитини та її гідності, і створили цим важливий судовий прецедент.

Месія та Ісус Христос (США)

У штаті Теннессі суддя взагалі спробувала заборонити ім’я Месія, заявивши, що цей титул «треба ще заслужити». Щоправда, це рішення згодом скасував апеляційний суд, а саму суддю відсторонили від посади. Водночас у кількох інших штатах суди блокували ім’я Ісус Христос через ризик богохульства та очевидну плутанину в документах.

Адольф та Усама бен Ладен (Німеччина)

У Німеччині діє суворе табу на ім’я Адольф через його пряму асоціацію з нацистським диктатором та Голокостом. З аналогічних причин німецька влада не дозволила іншій парі назвати малюка на честь лідера терористів «Аль-Каїди» Усами бен Ладена.

Які ще імена офіційно заборонені у світі:

Корпоративні бренди та рок-гурти. У Швеції ви не зможете назвати дитину IKEA , Metallica або Elvis . У Швейцарії використання назв компаній чи люксових брендів для дітей теж під повною забороною.

Релігійні антигерої. У тій же Швейцарії діє вето на ім’я Юда , як і на будь-яких інших біблійних чи історичних персонажів, визнаних лиходіями. У Новій Зеландії з цих міркувань заборонено ім’я Люцифер .

Титули замість імен. В Австралії під заборону потрапили слова Президент , Герцог , Імператор та Лейтенант . Офіційні звання та знаки пошани не можуть фігурувати як особові імена.

Тварини, дні тижня та кіногерої. У Данії заборонено ім’я Мавпа (Monkey) — урядовий реєстр просто не містить назв приматів. В Італії не можна назвати дитину Венерді (тобто П’ятниця), у Португалії відхилили скандинавське ім’я Тор, а в Мексиці табуйоване ім’я вигаданого персонажа Робокоп.

Сучасна світова практика показує: свобода батьківського вибору закінчується там, де починаються інтереси та спокійне майбутнє самої дитини.

