Оцифрування трудових книжок: як уникнути помилок і зберегти стаж для пенсії
Найчастіше причиною відхилення заявки стає неналежно відсканований документ.
Паперові трудові книжки потрібно перевести в електронний формат, щоб захистити свій стаж для отримання пенсії. Під час цього процесу на порталі Пенсійного фонду часом виявляють помилки, через які заявки можуть бути відхилені.
У ПФУ роз’яснили, чому виникають проблеми та як їх уникнути.
Підтвердженням того, що вашу трудову книжку успішно оцифровано, а дані внесено до реєстру, є статус «Виконано» в особистому кабінеті.
У разі помилки з’являється статус «Скасовано виконання». Про причину відхилення можна дізнатися у графі «Повідомлення».
Найчастіше причиною відхилення заявки стає неналежно відсканований документ.
Розгляд буде відхилено, якщо сканкопії:
зроблені в чорно-білому форматі (дозволяються лише кольорові копії);
зняті не з оригінальної книжки, а з її паперової ксерокопії;
виконані недбало (наприклад, на фото обрізано поля, де видно дати або номери наказів про прийняття/звільнення).
Також відмовити в реєстрації заявки можуть у разі, якщо сканкопії були помилково завантажені з чужого акаунту та не належать заявникові (електронна пошта не співпадає з даними ПФУ).
Пенсійний фонд також не зможе оцифрувати трудову книжку, якщо:
у пакеті файлів відсутня сканкопія найпершої — титульної сторінки;
на титульній сторінці немає особистого підпису власника або пропущено важливу відмітку про зміну прізвища (якщо людина одружувалася);
у записах про роботу відсутня чітка печатка установи або підпис відповідальної особи.
Пенсійний фонд рекомендує перед завантаженням сканкопій на портал ретельно переглянути кожну сторінку. В разі виявлення згаданих недоліків потрібно звернутися до поточного роботодавця чи до архівів, щоб виправити неточності, перш ніж відправити документ на цифрову перевірку.
Після 10 червня трудові книжки українців будуть непотрібними. Ці паперові документи віджили своє та будуть замінені цифровими. Всі дані про працівників треба перенести до Держреєстру застрахованих осіб. І навіть «трудового стажу», який фіксувався у трудових книжках і був потрібен для оформлення пенсії, вже не буде. Його остаточно замінить страховий стаж, і саме від нього залежатиме розмір пенсії українця.
Тож до 10 червня слід встигнути оцифрувати трудову книжку і надіслати копії Пенсійному фонду України.
Хоча не виключено, що цей термін подовжать.
Подати скан-копії трудової книжки може як роботодавець, так і сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ніяких штрафів за порушення термінів для цифровізації законодавство не передбачає. І стаж, що був зафіксований у трудовій книжці до 2004 року, нікуди не зникне.