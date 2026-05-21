Контроль над старінням у ваших руках: 3 прості звички для довголіття

Експертка з довголіття розповіла, як прості звички допомагають захистити організм від старіння. / © weissklinik.pl

Реклама

Тема довголіття та біологічного омолодження зараз на піку популярності. І лікарка з питань довголіття стверджує, що у вас більше контролю над старінням, ніж ви думаєте.

Про те, які саме фактори мають вирішальне значення для продовження молодості, пише видання Business Insider.

За словами фахівця, процес старіння — це не просто цифра в паспорті, а швидкість зношування наших клітин. Сформувавши правильні тривалі звички вже зараз, можна не лише продовжити життя, а й зберегти гостроту розуму та фізичну силу в глибокій старості.

Реклама

За словами експертки, хороші гени є одним з найважливіших факторів довгого та здорового життя: до 50% довголіття передається у спадок, показують нові дослідження. Однак, ДНК не обов’язково має бути вашою долею, коли йдеться про старіння та хвороби.

Докторка Флоренс Коміт, як близнючка, на власні очі бачила, як наш унікальний життєвий досвід може формувати наше здоров’я і, що ще важливіше, що ми можемо з цим зробити.

«Якщо ми близнюки, чому я люблю суші, а вона (сестра-близнючка — Ред.) насправді не їсть рибу?», — пожартувала Коміт у інтерв’ю Business Insider.

«Розуміючи всі фактори, які складають нашу особистість, і розглядаючи це як проактивний підхід, ви виявляєте ризик ще до появи симптомів, і можете зупинити старість на місці та навіть повернути назад», — сказала вона про старіння.

Реклама

Коміт, провідний лікар з питань довголіття, є експертом з епігенетики, вивчення хімічних змін, що впливають на активність генів, включаючи ті, що можуть впливати на процес старіння.

«Зміни старіння, що виникають під поверхнею, на клітинному рівні, починаються вже у 30 років. І ми можемо щось із цим зробити, щоб дійсно захистити своє здоров’я на все життя, бо чим раніше ми це зробимо, тим краще для нас буде», — сказала вона.

Коміт поділилася деякими з найкращих змін у своєму житті, які вона внесла у свій розпорядок дня, і які ви можете додати до свого «портфоліо здоров’я» для довшого та здоровішого життя.

Відмовтеся від перекусів перед сном

Коміт сказала, що побачила значні переваги після перемоги над власним ворогом у сфері здоров’я: нічними перекусами.

Реклама

«Вночі я просто сиділа і перекушувала фруктами, шоколадом, морозивом, чим завгодно. Коли я відмовилася від цього і усвідомила, що мені просто потрібно перестати їсти за годину-дві до сну, це кардинально змінилося», — сказала вона.

Відмова від нічного вживання їжі може сприяти травленню та якості сну, включаючи глибокий сон — час, коли ваш організм може відновити пошкодження клітин для підтримки вашого метаболізму, імунної системи та інших важливих функцій. Ось чому якісний сон є важливим для довгострокового здоров’я, допомагаючи запобігти віковому погіршенню стану.

«У 20 років ви можете ніби горіти свічкою з обох кінців, і ваше тіло може компенсувати. У 30 років це вже неможливо», — сказав Коміт.

Зменште споживання алкоголю як мінімум вдвічі

Якщо ви розслабляєтеся перед вечорами з вином, віскі чи пивом, ви можете завдати собі більше шкоди, ніж користі.

Реклама

Алкоголь все частіше пов’язують із серйозними ризиками для здоров’я, такими як рак, серцеві захворювання та деменція. Нещодавні дані свідчать про те, що безпечної кількості алкоголю може не бути.

Коміт сказав, що простий спосіб скоротити споживання алкоголю — це замінити його склянкою звичайної води замість алкогольних напоїв.

«Якщо ви любите алкоголь, зменште його споживання. Якщо ви випиваєте дві склянки, випийте одну склянку та склянку води, тому що алкоголь підвищить рівень цукру в крові, а потім знизить його під час сну», — сказав Коміт.

Для точнішого аналізу рівня цукру в крові, Коміт рекомендує носити глюкометр безперервного контролю рівня глюкози (CGM), який може надавати дані в режимі реального часу про унікальну реакцію вашого організму на різні види їжі та напоїв.

Реклама

Поєднуйте кардіо та силові тренування

Ще один спосіб оптимізувати свій режим довголіття — це урізноманітнити свою фізичну форму

«Я знаходжу час для фізичних вправ. Тричі на тиждень я займаюся в спортзалі по годині, і в основному займаюся з обтяженнями. Є трохи високоінтенсивних та аеробних вправ», — сказала вона.

Між підходами вправ з обтяженнями, за словами Коміт, вона проведе деякий час на веслувальному тренажері для кардіотренувань, що сприяють довголіттю.

Раніше вчені розкрили несподіваний аспект впливу кави, випитої вночі.

Реклама

Новини партнерів