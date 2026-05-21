Ще один фігурант справи "Мідас" подав позов проти Зеленського: подробиці

Бізнесмен Олександр Цукерман подав позов проти президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати указ про запровадження проти нього персональних санкцій РНБО.

Про це стало відомо на порталі «Судова влада України», де 15 травня 2026 року було зареєстровано відповідну позовну заяву.

Позов Цукермана проти Зеленського — що відомо

Цукерман намагається оскаржити указ Зеленського № 843/2025 від 13 листопада 2025 року, яким проти нього було запроваджено санкції.

У справі вже сформовано колегію суддів, яка займеться розглядом заяви. Оскільки склад суду призначено 15 травня 2026 року, наразі триває стадія підготовки справи до першого відкритого судового засідання. Дата початку слухань буде оголошена судом додатково.

Справа «Мідас» — останні новини

Нагадаємо, раніше бізнесмен Тимур Міндіч подав позов, щоб оскаржити указ президента Володимира Зеленського про запровадження проти нього санкцій.

До слова, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему «відкатів» у стратегічному державному підприємстві «Енергоатом». Антикорупційні органи встановили, що організована група, контролюючи кадрові та фінансові потоки, фактично «керувала» підприємством через підставних осіб.

ТСН.ua зібрав усю наявну інформацію про ключових учасників схеми та деталі розслідування.

