Чому СБУ може таємно охороняти Андрія Єрмака: нардеп пояснив

Співробітники СБУ можуть мати низку підстав, щоб охороняти колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це розповів нардеп, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV.

«Може бути, що охороняє УДО: президент дав доручення УДО і вони можуть охороняти. Там мають бути підстави, якщо тобі охорона обов’язкова, це все прописано в законі. СБУ, як правило, охороняє, якщо є загроза, кримінальне провадження відкривається слідчими. На основі цього може надаватися ця охорона», — сказав Костенко.

Водночас, нардеп зауважив, що не має інформації про те, що Єрмака дійсно охороняють співробітники СБУ. Але якщо це так, для охорони СБУ потрібні докази, що колишньому голові ОП дійсно загрожує небезпека.

Костенко зауважив, що Андрій Єрмак, будучи свого часу «фактично другою людиною в державі», може володіти якоюсь інформацією, за яку його можуть або ліквідувати.

Це вже буде рішення за спецслужбами, за президентом, чи надавати йому охорону, чи ні», — додав нардеп.

Нагадаємо, що 18 травня журналісти «Слідство.Інфо» ідентифікували охоронців, які приїхали забирати Єрмака із СІЗО. За даними видання, принаймні один з них охороняв президента Володимира Зеленського.

