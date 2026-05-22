Зірка "Жіночого лікаря" Ісаєнко розсекретив, як освідчувався дружині та яким було їхнє весілля

Андрій Ісаєнко з дружиною / © instagram.com/isaenko_andrii

Зірка серіалу «Жіночий лікар», український актор Андрій Ісаєнко розсекретив, як освідчувався дружині, режисерці Олесі Моргунець, та яким було їхнє весілля.

Виявляється, стосунки пари розвивались досить стрімко. Зокрема, вже через три місяці після знайомства Андрій Ісаєнко освідчився коханій, а та ж відповіла згодою. Щоправда, актор пригадує, що це було не надто роматично. Через три місяці після заручин пара офіційно уклала шлюб. А от весілля Андрій Ісаєнко вважає одним із найважливіших днів у його подружньому житті, про що він зізнався на проєкті «Наодинці з Гламуром».

«Весілля було прекрасним. Мені було 25 років, все було чудово. Авжеж, згадуємо цей день. Я вважаю, що це наш найважливіший день у подружньому житті. Ми завжди святкуємо річницю. Насправді, це було не дуже романтично. Ми познайомились, через три місяці вже подали заяву до РАЦСу, а через ще три місяці вже одружились. Фактично, через пів року після нашої зустрічі ми вже уклали шлюб», — говорить актор Анні Севастьяновій.

Андрій Ісаєнко з дружиною та донькою / © instagram.com/isaenko_andrii

Наразі Андрій Ісаєнко та Олеся Моргунець живуть у щасливому шлюбі та виховують доньку Марію. Актор говорить, що вони з дружиною не планують стати батьками вдруге. Артист зізнається, що через війну в Україні та безпекову ситуацію не наважується на цей серйозний крок.

«Насправді, можна було б вважати, що гештальт закритий, але… Особисто мені боязно і страшно якось через ці тривоги. Мабуть, я менше на це наважуюся через безпекову ситуацію. Донька одна є, а що буде далі — подивимося», — поділився актор.

