"Шахтар" оголосив про трансфер автора історичного покера у ворота "Динамо"

Глейкер Мендоса та Сергій Палкін / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання лівого вінгера криворізького "Кривбаса" Глейкера Мендоси.

Про це повідомляється на офіційному сайті "помаранчево-чорних".

Контракт 24-річного венесуельця з "гірниками" розрахований до 30 червня 2031-го.

Мендоса є вихованцем венесуельського клубу "Ангостура" з міста Сьюдад-Болівар, за головну команду якого почав виступати 2023 року (26 матчів, 1 гол, 3 асисти). 2024-го грав на правах оренди за "Депортіво Тачира" (30 матчів, 4 голи, 4 асисти). Ставав чемпіоном Венесуели (2024).

У лютому 2025 року став футболістом "Кривбаса", зігравши за півтора сезону 33 матчі (12 голів, 12 асистів).

18 січня 2025-го дебютував за національну збірну Венесуели, за яку на сьогодні вже провів 7 поєдинків.

26 квітня 2026 року Мендоса встановив історичне досягнення — він став першим автором покеру у ворота "Динамо" в історії чемпіонату України. До цього ніхто не забивав киянам чотири голи в одному матчі.

Цього сезону "Шахтар" достроково став чемпіоном УПЛ, гарантувавши собі золоті медалі ще за три тури до фінішу чемпіонату.

Також підопічні Арди Турана дійшли до півфіналу Ліги конференцій, де програли англійському "Крістал Пелес".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

