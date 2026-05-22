Зеленського запросили на саміт НАТО в Анкарі: Рютте зробив заяву

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у майбутньому саміті Альянсу в Анкарі.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Генсек НАТО повідомив, що вже надіслав офіційне запрошення українському президенту, і підтвердив його майбутній візит до Туреччини.

«Я вже запросив його… Він буде там, як у Гаазі», — зазначив Марк Рютте.

Відповідаючи на запитання про Україну, керівник Альянсу високо оцінив оборонну боротьбу проти російських військ. За його словами, наявні дані свідчать про позитивну динаміку на полі бою.

Марк Рютте підкреслив, що Україна в чистому вираженні повертає собі території. Він уточнив, що це відбувається не масово, але ситуація принаймні стабілізується, і є потенціал для руху у правильному напрямку.

Генсек НАТО також додав, що останні кілька тижнів демонструють відсутність успіхів для керівництва Росії, оскільки події на фронті розвиваються не на користь Кремля.

