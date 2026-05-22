Буданов своєю заявою запустив потужну бомбу на Росію, — американський волонтер

Кирило Буданов запустив потужну інформаційну «бомбу» прямо по Кремлю, заявивши, що Росія - це насправді Україна.

Таку думку на своєму YouTube-каналі висловив відомий американський блогер і волонтер Ґреґ Террі, коментуючи резонансний виступ очільника ОП на Kyiv Stratcom Forum 2026.

За словами американського волонтера, надзвичайно прямий меседж генерал-лейтенанта Кирила Буданова завдав нищівного удару по російській воєнній та пропагандистській машині. Головний аналітичний підсумок виступу керівника ОП зводиться до історичного факту: Україна - це єдина істинна колиска всього регіону, включно з тією територією, проти якої вона зараз воює.

«Росія - це Україна. Русь - це значно більше. Україна - це колиска всього, навіть того, проти чого ми зараз воюємо. Ви розумієте, у чому проблема? Ми добровільно віддали більшу частину нашої історії, а вони, отримавши її, привласнили її. Тому Росію потрібно «визволяти». Вони походять від нас. Їх потрібно «звільнити», - цитує слова Буданова у власному блозі Ґреґ Террі.

Окремим ударом по Кремлю, на його думку, стала й оцінка генерал-лейтенантом щодо тотального безсилля окупантів та провалу їхніх військових наративів.

«Під впливом неприємної реальності, з якою стикаються росіяни, їм доводиться знаходити відповіді для свого суспільства, для свого народу, і щоразу планка опускається дедалі нижче. Спочатку було «Київ за три дні». Тепер - «Донбас будь-якою ціною». Приблизно тиждень тому - Україна має бути без’ядерною державою і не вступати до жодних військових альянсів», - йдеться у блозі волонтера.

На переконання волонтера, це свідчить про те, що Росія не здатна реалізувати жодну зі своїх початкових цілей.

Цим самим риторика Буданова, з його слів, демонструє, що Україна дедалі активніше формує інформаційний порядок денний війни, змушуючи російську владу виправдовуватися перед власним суспільством.

Нагадаємо, Ґреґ Террі - відомий американський блогер і волонтер, який з перших днів великої війни збирає мільйонну допомогу для ЗСУ та допомагає західній аудиторії побачити реальну картину російської агресії проти України.

