Рубіо зробив неочікувану заяву про переговори України з РФ: що відомо

Марко Рубіо / © Associated Press

Тристоронні переговори між Україною, Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки на сьогодні не проводяться, оскільки вони не приносять результатів.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Чому переговори щодо миру в Україні призупинилися

За словами Марко Рубіо, США припинили участь у спільному переговорному форматі за участі України та Росії через відсутність результатів цього процесу.

Головною причиною призупинення зустрічей Рубіо назвав відсутність будь-якого прогресу та реальних результатів у цьому форматі.

Американська сторона зазначає, що відновлення посередницької місії США можливе, проте для цього мають виникнути відповідні умови. Вашингтон готовий знову долучитися до процесу лише тоді, коли з’являться передумови для ведення продуктивного та ефективного діалогу.

Тристоронні переговори України з РФ та США — останні новини

Нагадаємо, у традиційній путінській манері Лавров заговорив про переговори з Україною, але водночас пригрозив продовженням війни.

Раніше Кремль безсоромно звинуватив українського лідера Володимира Зеленського у нібито «перешкоджанні миру» та водночас пригрозив продовженням «СВО».

Своєю чергою, заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін висунув інший ультиматум для переговорів. Він повторив цинічний наратив, що президент Володимир Зеленський повинен «віддати ЗСУ наказ припинити вогонь та залишити територію Донбасу».

