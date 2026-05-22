Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах Украины с РФ: что известно

Трехсторонние переговоры между Украиной, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки на сегодняшний день не проводятся, поскольку они не приносят результатов.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Почему переговоры о мире в Украине приостановились

По словам Марко Рубио, США прекратили участие в совместном переговорном формате с участием Украины и России из-за отсутствия результатов этого процесса.

Главной причиной приостановки встреч Рубио назвал отсутствие какого-либо прогресса и реальных результатов в этом формате.

Американская сторона отмечает, что возобновление посреднической миссии США возможно, однако для этого должны возникнуть условия. Вашингтон готов снова присоединиться к процессу только тогда, когда появятся предпосылки для ведения эффективного и продуктивного диалога.

Напомним, в традиционной путинской манере Лавров заговорил о переговорах с Украиной, но при этом пригрозил продолжением войны.

Ранее Кремль беззастенчиво обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в якобы «препятствовании миру» и пригрозил продолжением «СВО».

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин выдвинул другой ультиматум для переговоров. Он повторил циничный нарратив, что президент Владимир Зеленский должен «отдать ВСУ приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса».

